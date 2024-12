Cambalache

Nunca fui al Cambalache, así que su cierre me deja frío, valga la redundancia. No le veo el menor interés ni la gracia, pero igual sí se la ven los asiduos a las copas. Decía el otro día Chipi el de La Canalla que el Gobierno debía apoyar a la España que trasnocha. Yo más bien creo que se debía apoyar a la España que madruga, que es quien sostiene al país. Prometo no comprar el libro sobre el Cambalache.