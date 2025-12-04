Juanma Moreno, preside en el Palacio de San Telmo el acto institucional del Día de la Bandera de Andalucía, una jornada que rememora las manifestaciones históricas del 4 de diciembre de 1977, en las que cientos de miles de andaluces salieron a la calle para reclamar autonomía plena.

El Día de la Bandera, instaurado oficialmente por el Gobierno andaluz en 2022, conmemora aquel hito colectivo en defensa del autogobierno y los derechos de la comunidad. El acto celebrado en la sede de la Presidencia ha servido para rendir homenaje a quienes protagonizaron aquella movilización social masiva, considerada un momento clave en el proceso autonómico andaluz.

El presidente Juanma Moreno encabezado una ceremonia cargada de simbolismo, en la que se ha izado la bandera blanca y verde y se recuerda el espíritu de unidad que marcó aquel 4D. Con este gesto, la Junta reitera su voluntad de mantener viva la memoria de un episodio decisivo para la historia contemporánea andaluza.

Una fecha clave para Andalucía

El 4 de diciembre de 1977 representa uno de los momentos más significativos de la Transición en Andalucía. Las manifestaciones, convocadas de forma simultánea en las ocho provincias, fueron un clamor popular que exigía que la comunidad tuviera las mismas competencias que otras regiones históricas. Este año, el acto del Día de la Bandera adquiere un significado especial, coincidiendo con la reciente entrega en el Congreso de los documentos del caso García Caparrós, el joven malagueño que falleció en una de aquellas manifestaciones. Su figura se ha convertido en símbolo del precio que algunos pagaron por la autonomía andaluza.