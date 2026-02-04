Estas son las localidades donde no hay clases presenciales en Andalucía este jueves

La Junta de Andalucía ha anunciado que este jueves, 5 de febrero, se recupera con carácter general la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la comunidad, tras la mejora de la situación meteorológica. No obstante, las clases continuarán suspendidas en aquellos municipios donde persisten riesgos derivados del temporal o incidencias asociadas.

La suspensión se mantiene en todos los centros educativos de la provincia de Almería, mientras que Huelva recupera la actividad lectiva presencial en la totalidad de sus centros.

En el resto de provincias andaluzas, la reanudación de las clases será parcial, ya que continúa la suspensión en numerosos municipios de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, atendiendo a criterios de seguridad y a la evolución de las condiciones meteorológicas.

En el resto de provincias andaluzas, la suspensión continúa en los siguientes municipios:

CÁDIZ

Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Zahara, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

CÓRDOBA

Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Valenzuela y Zuheros.

GRANADA

Alamedilla, Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, Galera, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, La Calahorra, Lanteira, Lugros, Marchal, Orce, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Torre-Cardela, Villanueva de las Torres, Zújar, Valle del Zalabí, Morelábor, Cuevas del Campo, Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar, Motril, Murtas, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torvizcón, Turón, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Granada, Vegas del Genil, Cuenca del Genil, Zagra, Agrón, Valderrubio, Albolote, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada, Alhendín, Arenas del Rey, Armilla, Atarfe, Beas de Granada, Benalúa de las Villas, Cacín, Cájar, Calicasas, Campotéjar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cogollos de la Vega, Colomera, Cúllar Vega, Chauchina, Chimeneas, Churriana de la Vega, Dehesas Viejas, Deifontes, Dúdar, Escúzar, Fuente Vaqueros, Gójar, Granada, Guadahortuna, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huétor de Santillán, Huétor Tájar, Huétor Vega, Íllora, Iznalloz, Játar, Jayena, Jun, Láchar, Loja, La Malahá, Maracena, Moclín, Monachil, Montefrío, Montejícar, Montillana, Moraleda de Zafayona, Nívar, Ogíjares, Villa de Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Salar, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Ventas de Huelma, Villanueva Mesía, Víznar, Zafarraya, La Zubia y Las Gabias.

JAÉN

Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, Hornos, Huesa, Jaén, La Iruela, Iznatoraf, Larva, Orcera, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Quesada, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albánchez, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villarrodrigo, Santiago-Pontones, Arroyo del Ojanco, Albanchez de Mágina, Alcalá la Real, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Huelma, Noalejo, Pegalajar, Torres, Valdepeñas de Jaén, Los Villares, Cárcheles, Bedmar y Garcíez.

MÁLAGA

Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto, Serrato, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera, Torremolinos, Teba, Alcaucín, Periana, Almargen y Cañete la Real.

SEVILLA

Écija y El Palmar.

Desde la administración autonómica se ha subrayado que estas decisiones se adoptan en coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, y que podrán revisarse en función de la evolución del temporal, recomendando a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales.