Situación de las carreteras de Andalucía en tiempo real: cortes, inundaciones y desprendimientos por la borrasca 'Leonardo'
Este mapa de la DGT muestra todas las incidencias relacionadas con el temporal
Última hora del paso de la borrasca 'Leonardo' por Andalucía
La borrasca Leonardo azota con fuerza Andalucía este miércoles, con especial incidencia en las sierras de Grazalema y Ronda. Más de 3.500 personas han tenido que ser desalojadas en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén. Según el último balance de la Junta de Andalucía, más de medio centenar carreteras están afectadas por el temporal, la mayoría de ellas en las provincias de Cádiz y Málaga.
En el mapa que acompaña esta información, elaborado por la Dirección General de Tráfico, se puede consultar en tiempo real el estado de todas las carreteras afectadas por cortes, inundaciones o desprendimientos.
