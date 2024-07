El secretario general del PSOE de Sevilla se pone de perfil sobre el pacto fiscal para Cataluña

El secretario general de los socialistas sevillanos es una de las pocas voces del PSOE andaluz que se ha pronunciado sobre el pacto para la soberanía fiscal de Cataluña. Javier Fernández ha respondido a las preguntas de los periodistas durante una comparecencia como presidente de la Diputación Provincial. Así, según ha dicho, el pacto entre el PSOE y Esquerra en Cataluña es importante para España y para los socialistas. "La posición del PSOE es de prudencia hasta ver realmente el contenido de los acuerdos. Me remito a lo expresado por el secretario general (Juan Espadas). La política y el diálogo han ganado".

"Andalucía está infrafinanciada. Nos preocupa, sobre todo, cómo se distribuye esta financiación. En eso funciona como la Diputación, el grueso lo recauda el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, Opaef, no los ayuntamientos y es la institución la que lo distribuye. Desde el reconocimiento a esa infrafinanciación, no podemos más que tener confianza plena hasta que no conozcamos el contenido de los acuerdos alcanzados".

Fernández sí ha incidido en una de la claves de la polémica: "El problema es cómo se distribuye. Por ejemplo, para el estadio de La Rosaleda, en Málaga, la Junta ha dado 300 millones de euros para las obras del Mundial 2030 y 12 millones para el Estadio de la Cartuja. Ya me gustaría que en el de la Cartuja pusieran también césped retráctil y cubierta".