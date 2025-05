Ruth Merino: “Todos tenemos que estar dispuestos a ceder en el nuevo modelo de financiación”

Las demandas de Andalucía con respecto al cambio del modelo de reparto de los recursos del Estado entre las comunidades autónomas no es exclusivo. Hay tres comunidades más, Castilla La Mancha, Murcia y Valencia, que comparten los argumentos y tienen un frente común. La consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, explica a este diario la propuesta que su comunidad , ahora en manos del PP pero también bajo el mandato del socialista Ximo Puig, considera la más equitativa.

Pregunta.–Llevan muchos años pidiendo una reforma del Sistema de Financiación Autonómica, caducado desde 2014 ¿No se cansan de pelear? Ningún Gobierno les echa cuenta.

–No. No nos podemos permitir cansarnos porque es un tema que tiene demasiada importancia para los ciudadanos. Esto no es una cuestión de partidos políticos ni de territorios sino de personas que necesitan que se les presten los servicios públicos fundamentales en condiciones.

P.–¿Cómo hemos llegado a que los ciudadanos de estas cuatro comunidades estén recibiendo un 32% menos de recursos que el resto de españoles?

–Porque el sistema vigente tenía previsto actualizarse cinco años después de ponerse en marcha y de eso han pasado ya diez. No se ha hecho y las diferencias se han ido cronificando con la Comunidad Valenciana y Murcia disputándose siempre los últimos puestos, con casi diez puntos por debajo de la media. Y esto significa que se va consolidando el déficit y la deuda de las comunidades que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para poder prestar los servicios que se merecen los ciudadanos.

P.–¿Es casualidad que el Levante y el Sur sean los territorios en las peores condiciones económicas?

–No me atrevo a decir si es casualidad o no. No quiero pensar que se hizo premeditadamente pero, desde luego, es una coincidencia. Creo que hay que coger el sistema prácticamente de cero y hacer una reforma profunda y por supuesto urgente en la que las premisas básicas están clarísimas y coincidimos prácticamente todas las comunidades autónomas, dejando al margen las forales y la situación digamos especial que tiene Cataluña, en que se necesitan más recursos para todas las comunidades. También coincidimos, comunidades de diferentes signo político, en que el sistema tiene que ser más transparente y sencillo porque hay una serie de fondos que desvirtúan el resultado, y que se tiene que negociar en el foro adecuado y poniendo encima de la mesa por parte de la ministra una propuesta para luego consensuarla. Todos tenemos que estar dispuestos a ceder porque es una cuestión de personas. La gran mayoría de los recursos del sistema de financiación van destinados a los servicios públicos fundamentales que se prestan a las personas. La población tiene que estar en el centro y tener el mayor peso en ese sistema de financiación. La excusa favorita de la ministra que es que las comunidades del PP no nos ponemos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que lo básico es una cuestión de voluntad política porque el trabajo técnico está prácticamente finalizado desde enero de 2022.

P.–Andalucía también defiende que la población debe ser la base del reparto, pero no es un criterio compartido por otros territorios

–El número de habitantes de cada comunidad tiene que estar en el centro porque la mayoría de los recursos van destinados a personas. Cada comunidad tiene sus circunstancias pero si no nos ponemos a ello y todos estamos dispuestos a ceder, no se van a corregir nunca las inadmisibles discrepancias. Porque no es admisible que haya diferencias de hasta mil euros entre un ciudadano de la Comunidad Valenciana y el de una comunidad de los que más financiación recibe. Esto no quiere decir que se tenga que quitar a las que tienen más para darle a las que tienen menos; es cuestión de poner más fondos para que todas ganen y las diferencias se disminuyan. Es indiscutible que la población real es lo que debe tener más peso, aunque estamos dispuestos a tener en cuenta las circunstancias de cada comunidad.

P.–¿Se debe aprovechar la Conferencia de Presidentes para plantear algún acuerdo?

–La financiación tiene la suficiente importancia como para que se vuelva a hablar aunque nos tememos que se vuelva a quedar dentro de un cajón. Se debe hablar también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no con apaños bilaterales como hemos visto que este Gobierno a veces tiende a hacer las cosas.

P.–¿Cree que hay esperanza de llegar a un acuerdo? El PSOE defiende que con Illa en Cataluña las cosas son de otra manera.

–Yo me remito a los hechos. De la propuesta de la condonación de la deuda supimos por Junqueras. Aunque el presidente Illa pueda tener un perfil más sensato, por decirlo de algún modo, la realidad es que los partidos independentistas siguen teniendo mucho que decir y dirigiendo las políticas del Gobierno de España.

P.–¿Están dispuestos a acogerse a la condonación de la deuda?

–Hace falta una solución complementaria al problema de la financiación. La propuesta de condonación que nos han hecho es una triple trampa o un triple insulto a los valencianos. En primer lugar, por la forma, el anuncio lo hizo Oriol Junqueras; luego vimos que los cálculos se han hecho al dictado de los partidos independentistas y estamos en desacuerdo porque el 80% de la deuda valenciana, que ya supera los 60.000 millones, se debe a la infrafinanciación. Además, la condonación no soluciona nada porque el ahorro en intereses no lo podemos utilizar para sanidad ni para educación ni para servicios sociales. El único beneficio es que se reduciría algo el déficit pero en poquísimo tiempo volveríamos a estar igual. No se han tenido en cuenta las circunstancias de esta comunidad y lo único que hace es blanquear el pacto de Sánchez con los independentismos.

P.–Entiendo entonces que no van a mantener una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda.

–No nos parece adecuado tratar un tema que debería ser colateral o accesorio y además porque lo están exigiendo unos partidos que lo que quieren es romper la igualdad entre los españoles.

P.–¿Es partidaria de una agencia tributaria propia para cada comunidad?

–No es que yo lo crea, aunque podría opinar porque soy funcionaria y he trabajado más de 20 años en la agencia estatal de la administración tributaria, pero es que lo dicen las asociaciones de inspectores y personas de reconocido prestigio. Trocear la agencia estatal de administración tributaria es un disparate, no tiene ningún sentido y sería un grave error.

P.–Cataluña aspira a recaudar sus impuestos y a gastarlos.

–Ese es el elefante en la habitación del sistema de financiación. En mi opinión, la ministra está haciendo dejación de funciones aunque es cierto que tiene las manos atadas porque depende de dos partidos independentistas que exigen una financiación singular. Es un Gobierno tan débil que aunque estuvieran convencidos de que hay que igualar la financiación de los diferentes ciudadanos de las comunidades autónomas, la dependencia de los partidos independentistas les impide afrontarlo con responsabilidad, equidad y justicia.