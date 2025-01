La Junta recibe a María Jesús Montero abriendo fuego: "No es de fiar para los andaluces"

Al enemigo ni agua; ni agua ni aire ni nada. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha atacado con dureza a la vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, por haber "traicionado" a Andalucía durante los años de gestión al frente del Ministerio de Hacienda. "No es una persona de fiar para los andaluces", ha manifestado la portavoz de la Junta, Carolina España, en la rueda de prensa celebrada este miércoles al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "Es la ministra andaluza que más daño ha hecho a Andalucía", ha destacado España sobre la que será la próxima secretaria general del PSOE-A.

Antes de la presentación oficial de Montero como candidata para liderar el PSOE-A, un acto que se producirá en la tarde de este miércoles, la portavoz de la Junta y titular de la Consejería de Economía y Hacienda, ha abierto fuego a discreción contra la dirigente del Ejecutivo central por haber "maltratado" a la comunidad andaluza al frente de su Ministerio: "Pedía una financiación extraordinaria para la comunidad andaluza cuando era consejera autonómica, pues valoró que había una infrafinanciación, pero cuando ha tenido la oportunidad de compensar a Andalucía no sólo no lo ha hecho sino que ha privilegiado a otros territorios. Eso no es tratar bien a tu tierra sino maltratarla". "Debe pedir perdón a Andalucía por los agravios cometidos mientras ha sido ministra", ha añadido la consejera de la Junta.

A la hora de valorar las consecuencias de la sustitución de Juan Espadas por Montero, España ha manifestado que "será una pérdida total de la independencia del PSOE-A, que siempre ha sido una agrupación fuerte a la hora de tomar decisiones", y que su llegada supondrá que la formación socialista sea "una sucursal del sanchismo".

El Gobierno andaluz ha exigido además a Montero que renuncie a sus cargos en el Gobierno central una vez que dé curso a la candidatura de Secretaría General del PSOE de Andalucía. El tono de España ha sido duro y sin paños calientes a la hora de dirigirse a la probable futura rival de Juanma Moreno para presidir la Junta cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas y ha venido a ironizar con las supuestas reticencias de la ministra sevillana para hacerse cargo del PSOE-A: "Parece que viene obligada a ser la candidata, que no quería venir a trabajar por los andaluces". La portavoz de la Junta ha opinado sobre esta circunstancia que "Andalucía no puede ser el segundo plato".

La consejera ha despachado la gestión de Montero en sus responsabilidades como consejera en la Junta de Andalucía diciendo que "representa el peor pasado del Gobierno andaluz", pues tuvo responsabilidades en varias consejerías del "Gobierno de los ERE", que "se marchó con el incumplimiento de las reglas fiscales" y con "miles de facturas pendientes en la gestión de la salud". Además, abundando en las aceradas críticas, España ha destacado que Montero "ha traicionado a Andalucía, pues todo lo que afirmaba como consejera no lo ha cumplido como ministra". "No es una persona de fiar para los andaluces".

Las "malas artes" en el Ayuntamiento de Jaén

Antes, en unas declaraciones sobre el cambio del gobierno municipal del Ayuntamiento de Jaén, la portavoz de la Junta ya ha dado rienda suelta a las acusaciones contra la próxima secretaria general de los socialistas andaluces. España ha tildado de "infierno fiscal" el que existe en el país y ha alertado, por ser algo "muy peligroso", de la "compra con dinero público, de todos los españoles, del sillón de la Alcaldía de Jaén", que ha vuelto al PSOE tras una moción de censura contra el alcalde del PP.

"Esta es una línea roja que hay que denunciar y que incluso podría estar hasta bordeando la ley", ha indicado España, para quien Montero debería dar "muchas explicaciones de por qué sí se le va a condonar la deuda al Ayuntamiento de Jaén y no a otros ayuntamientos que están en una situación igual o parecida". Para España, Montero "tendrá que centrarse en Andalucía" y "dejar esas malas artes del sanchismo, esas compras de sillones y esa forma de proceder de darle a uno quitándole a otro, como hemos visto en el tema de la financiación".

Pese a las insinuaciones de una comisión de irregularidad por parte del Gobierno central en el caso del Ayuntamiento de Jaén, España ha aclarado a los periodistas durante la rueda de prensa que la Junta de Andalucía no plantea denunciarlo a la Justicia.