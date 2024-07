Juanma Moreno reivindica la “vía andaluza” como modelo para España

Sevilla/La presentación del Anuario Joly Andalucía es siempre, en cada edición, una suerte de brújula que ayuda a atisbar qué papel va a jugar la región en el tiempo actual. La puesta de largo de la vigésimo segunda edición no quedó a la zaga. Y aunque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no dio demasiadas pistas de qué cambios pretende introducir en las próximas semanas en su Gabinete, sí puso las luces largas y dejó un mensaje para todos los españoles: el modelo de gobernar no puede basarse en un frentismo que propicia fenómenos populistas, sino en “terceras vías” que sirvan de modelo de convivencia para toda España.

Este mensaje pronunciado en Sevilla en el acto celebrado en la noche de este jueves estuvo pronunciado, probablemente, para que también resonara en el resto de España. Porque Moreno no tuvo complejo alguno, sino todo lo contrario, en trasladar que la forma de gobernar que él desarrolla en la Junta, eso que se ha venido en denominar la “vía andaluza”.

“Andalucía es una tierra que ha ganado en prestigio, en credibilidad y en proyección, y es algo que se nota cuando se sale fuera de Andalucía”, dijo Moreno para reivindicar unas formas de hacer políticas que sirvan para todos.

Y abundó más: “Andalucía da una imagen de comunidad seria, con rigor y con talento y potencialidades para liderar perfectamente el conjunto de España”.

Eso no significa que Andalucía no tenga, dijo, “desafíos muy importantes”, que comparte con toda la sociedad española y europea.

“Los populismos crecen por doquier, de todos los colores, de toda serie”, dijo antes de recalcar que proliferan con mensajes y “soluciones fáciles” para resolver “problemas que son muy difíciles”.

Porque Moreno recalcó que “gobernar hoy en día requiere rigor, seriedad, credibilidad”. Cualidades todas que, enfatizó, “están alejadas del populismo”.

Moreno reivindicó que “Europa, España y Andalucía necesitan sensatez y no radicalidad”. Y lo trasladó claramente al ámbito nacional: “No se necesitan dos aceras donde unos españoles transiten por una y otros por la otra y nunca seamos capaces de cruzarnos. España necesita un gran arcén central donde todos podamos caminar en la misma dirección, donde todos podamos dibujar un país en el que todos nos sintamos cómodos, a gusto y podamos diseñar un futuro para nuestros hijos”.

Desde Andalucía, Juanma Moreno señaló que hoy día quedan “pocas referencias internacionales de moderación”. Un modelo que obliga a elegir “entre el blanco y el negro”. Pero el presidente de la Junta se mostró convencido de que “hay terceras vías”.

“Creo profundamente que en Andalucía estamos haciendo escuela de terceras vías, por nuestro carácter, idiosincrasia y personalidad como pueblo”, dijo Moreno, que recalcó como mensaje central que va a seguir haciendo “apología de las políticas en las que cabe todo el mundo, desde la moderación, la centralidad y la inclusividad”.

Una "financiación justa"

Pero Moreno, en esa vocación de liderar España mediante el uso de esa vía andaluza, no dejó de ser reivindicativo. Al contrario. Como en el reciente debate de política general celebrado en el Parlamento de Andalucía, puso de relieve otra de sus banderas permanentes: la igualdad de oportunidades.

En ese discurso la financiación autonómica sigue siendo la reclamación primera del Gobierno de Andalucía.

“No vamos a poder competir en igualdad de oportunidades con el resto de comunidades si no tenemos los mismos recursos que los demás”, dijo con rotundidad Juanma Moreno.

El presidente recordó que Andalucía está infrafinanciada en unos 1.500 millones por año desde 2009. “Hagan ustedes la cuenta y les saldrá una cifra extraordinaria”. El múltiplo no engaña: 22.500 millones de déficit de financiación, que recordó “supone que otras comunidades han tenido más recursos para ejecutar infraestructuras”, y, por tanto, han ganado en “competitividad”. “Han tenido más dinero para invertir en políticas activas o en los sistemas productivas o han podido mejorar sus servicios públicos”, precisó para recalcar esa merma de competitiva.

“Nos merecemos competir en igualdad”, dijo Moreno respecto de Andalucía. “Somos capaces de competir con Madrid y con Cataluña sin ningún problema”. Porque recordó que la comunidad representa la tercera economía de España y está dando “pasos en la buena dirección” y en la “mejora de la autoestima colectiva” para que, “como pueblo”, pueda “caminar en esa marcha al servicio de Andalucía y del conjunto de España”.

Por eso llamó al numerosísimo auditorio al que se dirigía a que “una financiación justa sea una reivindicación de cada uno” de los andaluces.

Él reafirmó ese compromiso reivindicativo del que “no podría abdicar” y recalcó que es el mismo que cuando estaba en la oposición. “Yo ejercí esa responsabilidad cuando el Gobierno era de otro color político en España, voté en el Parlamento a favor de otro modelo de financiación e incluso a favor de los 4.000 millones de euros que reclamaba la entonces consejera de Hacienda al Estado”, que hoy es la ministra del ramo. “Lo hice cuando mi partido gobernaba en Madrid y pido exactamente lo mismo ahora que gobierna otra formación política”. Y dejó un aviso: “Lo seguiré haciendo si más adelante gobierna otra formación política”.

Esa reclamación la expresó en concordancia con ese mensaje de ejercer la política desde el rigor y la moderación. Una “vía andaluza” que Moreno está convencido que es el modelo que debería seguir España.