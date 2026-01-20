Ir al contenido
Temas
Quién canta hoy en el Teatro Falla
Sesión COAC suspendida
Antonio Martínez Ares
Preliminares COAC 2026
Jurado Diario
Accidente tren Córdoba
Suspendidos trenes Cádiz
header.menu.open
Cádiz
Cádiz
Vivir en Cádiz
Cultura
El balcón
Con la venia
Provincia
El Puerto
San Fernando
Chiclana
Puerto Real
Sierra
Costa Noroeste
Janda
Turismo
Carnaval
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
De compras
Tecnología y Ciencia
Economía
Cádiz CF
Fotogalerías
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Cádiz
Noticias Cádiz
Cadizfornia
Vivir en Cádiz
Carnaval
El Balcón
Con la venia
Semana Santa
Fotogalerías
Provincia
Noticias provincia
Chiclana
El Puerto
San Fernando
Puerto Real
Sierra
Costa Noroeste
Janda
Turismo
Cadizfornia
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Gastronomía
Cosas de Comé
Motor
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Deportes
Noticias Deportes
Cádiz CF
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Salseo
Turismo y viajes
Toros
Noticias Toros
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Tecnología
Noticias Tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Multimedia
Vídeos
Newsletters
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscrípción al Diario en papel
Buscar contenidos
Accidente de tren
Así quedan las preliminares del COAC tras los cambios por la suspensión de la sesión de anoche
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
Visita a la zona en la que ocurrió el accidente fatal en el término municipal de la localidad cordobesa de Adamuz
Todos los detalles de la tragedia de Adamuz
1/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
2/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
3/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
4/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
5/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
6/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
7/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
8/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
9/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
10/16
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
11/16
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
/
Antonio Pizarro
12/16
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
/
Antonio Pizarro
13/16
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
/
Antonio Pizarro
14/16
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
/
Antonio Pizarro
15/16
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
/
Antonio Pizarro
16/16
Las imágenes de la zona cero de la tragedia de Adamuz
/
Antonio Pizarro
También te puede interesar
La Guardia Civil centra la investigación del accidente de Adamuz en el vagón 6 del tren Iryo
La Guardia Civil se centra en el vagón 6 de Iryo la investigación
Iryo asegura que el tren que descarriló no arrastraba nada que provocara la rotura de la vía: "Es un disparate"
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
Lo último
AIG pedirá en el Pleno un equipo de salud mental para las personas sin hogar de Cádiz
La ex mujer de Koldo asegura al juez que el PSOE siempre liquidaba en efectivo, mientras que Transportes prefería transferencia
El cantante escocés Edwyn Collins actuará en el ciclo Campus Rock Cádiz en su gira de despedida
El peor escenario para el Cádiz CF con Tabatadze