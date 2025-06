Un examen de Matemáticas con apariencia de literatura en la selectividad en Andalucía

Ayer jueves finalizó el tercer y último día de las Pruebas de Acceso a la Universidad en Andalucía. Han sido tres jornadas donde aparecieron los nervios a la hora de hacer bien los exámenes, pero con la ilusión intacta para los más de 50.000 estudiantes andaluces que tendrán que elegir la carrera universitaria soñada. A pesar de introducir nuevos cambios en las pruebas en relación con anteriores años, esta edición ha contado con mucha polémica por la dificultad en los exámenes de algunas materias de la selectividad como el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. A la espera de que se conozcan los resultados oficiales, que se publicarán el 12 de junio, la tensión y los nervios serán el sentimiento general de los estudiantes andaluces.

Durante la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ha sido la polémica más destacada por contener unos enunciados poco entendibles en la prueba. El enfado y desánimo de los estudiantes era patente después de finalizar la prueba. "Actualmente, tengo un 10 en Matemáticas en Bachillerato y he sacado como mucho un 3", explicaba Lucía, una de las alumnas que se ha examinado para la selectividad en la Universidad de Cádiz. Mucha tristeza en los alumnos andaluces, que necesitan una buena nota media para acceder a la plaza universitaria elegida.

Esta frustración entre los estudiantes coincide con la opinión de muchos profesores, que han alertado de la dificultad del examen. Es el caso de la profesora de Matemáticas del IES Ortega Rubio de Mula (Murcia), Laura Gómez, que denuncia la confusión en los enunciados de los ejercicios. "Parece más un examen de Lengua y Literatura, que uno de Matemáticas", denunció la docente en su cuenta oficial de TikTok. La indignación de muchos estudiantes con esta prueba han ido en aumento en las últimas horas, hasta tal punto que miles de alumnos han recogido más de 10.500 firmas en Change.org para pedir la anulación del examen este viernes, en el momento de la publicación de este reportaje.

El polémico examen se dividía en ocho problemas organizados en cuatro secciones de dos opciones cada una. La dificultad técnica de los enunciados, que requiere una capacidad comprehensiva más técnica, ha provocado que muchos estudiantes pidan un examen de Matemáticas menos rebuscado. Una prueba propia de un texto de Cervantes que no sólo ha sorprendido a los estudiantes examinados, sino también a la comunidad educativa andaluza.

Sensaciones encontradas tras la selectividad

En esta selectividad no todo fueron frustraciones y tristezas después del examen. Durante las jornadas hubo exámenes donde la mayoría de los alumnos salieron con buenas sensaciones, como es el caso de la prueba de Lengua y Literatura Castellana. "Los nervios te juegan unas malas pasadas y se te olvidan cosas, pero el examen creo que salió bien", explica una alumna en Sevilla, que se examinó en la Universidad Pablo de Olavide. Los pequeños detalles también cuentan a la hora de examinarse, incluso tener en regla la documentación para el acceso de la prueba. "Muchos compañeros estaban nerviosos por el examen. Por ejemplo, me asusté porque se me había olvidado el DNI", detalla una alumna en los alrededores del aula de la Universidad Pablo de Olavide, como una de las muchas anécdotas que han vivido los estudiantes andaluces durante la PAU.

Un futuro esperanzador en los estudiantes andaluces

Con la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad en Andalucía, muchos alumnos tienen una disparidad de opiniones sobre la dificultad de los exámenes. "Este año he visto unas pruebas más fáciles que en años anteriores", detalla un alumno después de completar la selectividad en la Universidad Pablo de Olavide. Diversidad de opiniones entre los alumnos examinados, pero con la ilusión de conseguir una plaza en la carrera elegida.

Una vez terminados los exámenes, aparecen diferentes opiniones entre los estudiantes acerca de los cambios incorporados a las pruebas de esta edición en relación a anteriores años. "Este formato es más complicado, pero los contenidos son más sencillos de estudiar", explica un alumno tras finalizar las pruebas de selectividad en la Universidad de Sevilla.

Los estudiantes andaluces tendrán una nueva oportunidad de conseguir una plaza universitaria en la convocatoria extraordinaria que se celebrará del 1 al 3 de julio, cuyos resultados oficiales se conocerán el próximo día 10 de julio.