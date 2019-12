Bendodo: "Es hora de que el Gobierno de España sea leal con Andalucía”

"No mando, en la Diputación de Málaga mandaba más". El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez "nos da donde mejor lo estamos haciendo". A su juicio, en la gestión económica de la administración andaluza, con un claro reflejo en la economía regional. Bendodo, que sería el número dos del Gobierno si no existiese un vicepresidente, Juan Marín, también ha dejado un espacio para la autocrítica, al reconocer que "no estamos contando bien" las mejoras que se están realizando en la Consejería de Salud. El consejero ha intervenido en una nueva edición del Foro Joly, patrocinada por la Fundación Unicaja, donde ha sido presentado, precisamente, por Juan Marín.

Bendodo ha explicado que él sólo aspira, en lo personal, a estar ocho años en el Gobierno andaluz, y ha rechazado cualquier comparación con otros destacados segundos de los gobiernos socialistas, como Gaspar Zarrías o Alfonso Guerra. En el primero año del nuevo Gobierno, Bendodo se ha destacado por ser el azote de la oposición, por fundir cada semana la gestión de los anteriores ejecutivos. "Dedicamos el 80% a la gestión y el 20% a las denuncias, porque creo que la gente debe saber qué ocurrió y creo que lo está entendiendo". El acto se celebró en el NH Collection de Sevilla, el mismo hotel donde el PP y Ciudadanos cerraron el acuerdo de Gobierno hace un año.

La última polémica con el Gobierno central huele a estrategia de la confrontación. La crisis que se ha desatado esta semana entre la Junta y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se debe a la prohibición de que la Junta se financie en los mercados, una acción que se debe a la gestión de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera de la Junta. El último ejercicio socialista se cerró con un desvío del déficit de unos 160 millones de euros.

"Es hora de que el Gobierno de España sea leal con Andalucía. No queremos privilegios pero tampoco vamos a permitir que se nos trate como ciudadanos de segunda". Con esta contundencia se ha expresado Bendodo para remarcar que el "Gobierno del cambio" que se conformó hace ahora un año entre PP y Ciudadanos ha llegado a Andalucía "para quedarse" y que este tipo de medidas torpedean a la comunidad justo cuando atraviesa un momento de mejora económica muy importante.

"Tenemos un proyecto de 8 años y en ese tiempo vamos a transformar Andalucía", ha proseguido el consejero que se ha convertido en este tiempo, tal y como ha apuntado al inicio del acto el director de Diario de Sevilla, José Antonio Carrizosa, en la "cara del cambio" en alusión a su papel como portavoz y coordinación en las políticas de la Junta entre los equipos del PP y de Ciudadanos.

En este contexto, Bendodo ha querido dejar claro que hay un proyecto sólido en Andalucía ("somos una isla de estabilidad") frente a la inestabilidad que está simbolizando el Ejecutivo de Sánchez.

"Queremos financiarnos por nosotros mismos porque nosotros sí hemos hecho los deberes, porque creamos confianza (...) Nos atacan donde mejor lo estamos haciendo”, ha insistido en titular de Presidencia subrayando que ocurre además cuando en Andalucía "empezamos a ver la luz" y cuando se está trabajando para que la comunidad sea una “autopista para la inversión”.

En este sentido, ha aludido a la eliminación del impuesto de sucesiones, el equilibro del pago del IRPF con el resto de España, la reducción de la fiscalidad para las pymes… Una bajada de impuestos que ha situado en el "ADN" del PP pero también de Ciudadanos, un modelo que ha contrapuesto de forma frontal con el socialista y que, en su opinión, empieza a dar muestras de que tiene resultados en la mejora de la economía.

Rivales pero no enemigos de España

"Podemos ser rivales políticos pero en Andalucía no somos enemigos de España". Esta aseveración ha servido a Bendodo para recordar cuando Manuel Chaves aseguraba que "lo bueno para Cataluña es bueno para Andalucía" y criticar a dónde nos han llevado este tipo de políticas.

Presentado por el vicepresidente y portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, Bendodo ha dejado de manifiesto la magnífica relación y el buen clima de trabajo que se ha establecido entre las dos formaciones: "Nos une magnífica relación. En política no es sencillo encontrar personas con las que tengas buena sintonía; hoy más que nunca. No son los colores, son las personas”, ha insistido el consejero de Presidencia para remarcar la "buena sintonía" que está marcando este primer año de "Gobierno del cambio" y coincidiendo plenamente con el balance realizado durante la presentación por líder de Ciudadanos en Andalucía.

Un año después, el portavoz de la Junta ha recordado cómo el 2 de diciembre de 2018 los andaluces manifestaron en las urnas que querían un cambio y con una orientación clara: "un gobierno que funciona y que se ha repetido en Madrid, Castilla León y Murcia". Un gobierno "del cambio" que, a su juicio, es "la principal motivación del gobierno" derivado del "contrato" y "compromiso" que el bipartito PP-Cs tiene con los andaluces.

¿Qué está suponiendo el "Gobierno del cambio"?

"Estabilidad". Elías Bendodo ha querido remarcar la importancia de poder ofrecer a Andalucía –en su opinión ya se está percibiendo- un gobierno tranquilo, largo y estable. Con un "gobierno unido" y con una "hoja de ruta" muy definida y "transparente".

Andalucía, junto a la comunidad de Madrid, son las regiones que más crecen de España. Un dato incontestable para Bendodo que ha apoyado en algunos datos concretos:

16.458 parados menos, Andalucía aporta 1 de cada 3 desempleados menos que ha registrado España en el último año, en este ejercicio se han creado 60.000 empleos

La producción industrial crece (6,1%) muy por encima de la media nacional

La inversión extranjera ha crecido en este año casi un 10% (en España ha caído un 82%)

Andalucía acapara el 76% del crecimiento de autónomos

A partir de estos datos, el portavoz de la Junta ha reiterado la necesidad de que el Gobierno andaluz se ponga al servicio de la economía y ha denunciado de nuevo la "amenaza" que supone un Ejecutivo que "no es leal" como está ocurriendo ahora. "Es como ponerle unos grilletes a las oportunidades de crecimiento de Andalucía", ha sentenciado.

Los piropos de Juan Marín

“Váyanse ustedes acostumbrando”. El líder andaluz de Ciudadanos sabe que es “políticamente incorrecto” que piropee a un directivo del PP, pero los hechos mandan… El “cruce” entre Juan Marín y Elías Bendodo se produjo tras los resultados electorales del 2 de diciembre, que precisamente Cs celebró en el hotel que este miércoles ha acogido esta nueva edición del Foro Joly que patrocina Unicaja. Un lugar “talismán”, ha confesado el vicepresidente de la Junta en el arranque del acto, por lo que significó: un escenario de cambio que no se había producido en más de 37 años de gobierno socialista.

“Tuvimos que salir de esa zona de confort que da la oposición. La política andaluza exigía salir de ahí y encauzar un proyecto político nuevo, diferente, un gobierno de coalición de dos formaciones distintas pero con puntos de coincidencias. Creo que ese fue el éxito, buscar lo que nos unía”. Es un esbozo del análisis que Marín realiza de este primer año de Gobierno en Andalucía y que coincide plenamente con la radiografía que realizan desde las filas del PP.

Tanto Bendodo como Marín son conscientes de la “excepcionalidad” que supone que dos políticos de dos partidos distintos tengan una “sintonía personal envidiable por muchos: Para el vicepresidente, el político malagueño es un político de peso, de largo recorrido, de carrera de fondo, de quienes nunca tiran la toalla. “Y lo hace con lealtad”, un valor añadido en opinión de Marín para quien define finalmente como “un político de fiar”.

Una vez más, la “lealtad” como pieza angular de la nueva forma de entender la política, a nivel interno y a nivel externo, mirando al bipartito y mirando hacia Madrid, en estos complejos e inciertos tiempos en los que Andalucía saca pecho como “isla de estabilidad” frente al “Gobierno de desvaríos” que parece conformarse en España.