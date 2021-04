Viral: Una familia gaditana encuentra unas gafas dentro de un paquete de patatas sin abrir

Sorpresa total. Una joven gaditana ha contado en sus redes sociales el lío formado en su casa al encontrar unas gafas de vista dentro de un paquete de patatas que habían comprado. Con varias imágenes de la bolsa para que se vea que estaba sin abrir, ha contado en su twitter el particular hallazgo, una publicación que ya han retuiteado más de 3.500 personas y que la ha llevado al programa 'Espejo Público' de Antena 3, donde ha contado la historia a Susana Griso en el programa de este miércoles.

me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake) pic.twitter.com/dbMUxSV1GI