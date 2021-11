¿Para qué sirve el nuevo telescopio espacial TOLIMAN?

El telescopio espacial TOLIMAN, es un nuevo telescopio diseñado para descubrir nuevos planetas en el sistema estelar más próximo a nosotros, conocido como Alpha Centauri.

El TOLIMAN se trata de un proyecto presentado por científicos de la universidad de Sidney. Es un telescopio espacial de diseño personalizado que hará cálculos concretos de la ubicación Alfa Centauri en el cielo. Cuando vea un planeta cerca de la estrella, producirá un pequeña sacudida.

Cómo funciona el TOLIMAN

Este método analiza los movimientos de las estrellas para entender la influencia gravitacional de los posibles planetas cercanos. Generalmente este proceso necesita una estrella como referencia en el fondo. Uno de los elementos esenciales del telescopio, es el empleo de una lente de pupila difractiva.

Este espejo emite la luz de las estrellas cercanas en un patrón complejo en forma de flor que, facilita el rastreo de los movimientos de las estrellas que son indicios reveladores de planetas en órbita.

Gran parte de estos planetas desconocidos para la gran mayoría de personas son conocidos como exoplanetas. Se han descubierto utilizando telescopios espaciales con las misiones Kepler y Tess de la NASA. Para encontrar planetas cercanos a nuestra galaxia, usarán el telescopio TOLIMAN.

Las siglas de este telescopio corresponden a Telescope for Orbit Locus Interferometric Monitoring of our Astronomical Neighbourhood, de ahí que se vaya a usar para descubrir exoplanetas cercanos.

El motivo por el que se investiga a Alpha Centauri es porque están bastante cerca, si no hablamos en argot astronómico. Aunque la conocemos desde hace bastante tiempo, sabemos muy poco acerca de su estructura planetaria.

Solo sabemos que Prxima Centauri tiene un planeta rocoso en una zona habitable. No obstante, no hemos podido confirmar ningún planeta cercano a Alpha Centauri. Las estrellas de Alpha son similares al Sol y su orbita es estable, lo cual la convierte en grandes candidatos para albergar planetas habitables.