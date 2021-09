El tiempo en Cádiz | 15 de septiembre: La probabilidad de lluvia desaparece por la tarde

El miércoles llega marcado nuevamente por la inestabilidad en la provincia de Cádiz, aunque la probabilidad de precipitaciones irá desapareciendo conforme avance la jornada según las previsiones de la Agencia Estatal de Meterología.

Tras un martes pasado por agua, con chubascos generalizados en toda la provincia, la lluvia volverá a ser la nota dominante en el tiempo en Cádiz, al menos en la primera mitad del día. Según muestra Aemet en su mapa por horas, la probabilidad de precipitaciones será del 100% en todo el territorio gaditano, con chubascos y tormentas que pueden llegar a ser ocasionalmente fuertes. La situación mejorará levemente entre las 12 y las 18 horas en toda la vertiente atlántica mientras que ya por la tarde podrían comenzar a abrirse algunos claros.

Para el jueves Aemet ya tan solo espera algo de lluvia residual en la costa atlántica, presentándose la tarde más despejada. El viernes y el fin de semana volverán a ser días con pocas nubes.

¿Ha llegado el tiempo otoñal para quedarse?

Pues todo apunta a que, al menos en el sur peninsular y en Cádiz en particular, no va a ser así del todo. Tras la bajada de temperaturas de comienzos de semana, los termómetros volverán a recuperar de cara al fin de semana algunos de los grados perdidos aunque no irán mucho más allá de los 30º durante las horas centrales del día. El comienzo de la semana próxima, apesar de que las máximas serán ligeramente más bajas, los valores continuarán muy por encima de los 25.

El tiempo en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Andalucía cielos nubosos o cubiertos y chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, abriéndose claros al final del día.

Habrá brumas matinales en la mitad occidental, sin descartar nieblas y temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en el interior oriental, en descenso en el litoral mediterráneo y con pocos cambios en el resto, y los vientos soplarán del oeste o suroeste.

El jueves se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el interior y litoral atlántico, sin descartar nieblas y nubosidad de evolución diurna en el interior sin descartar chubascos dispersos, más probables en el extremo occidental.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso y los vientos serán de componente oeste en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto, tendiendo a componente oeste por la tarde en el litoral atlántico.