El tesoro del aguacate que siempre acaba en la basura y tiene múltiples usos

El aguacate es una de esas frutas versátiles que forman parte de la dieta de millones de personas y que, a día de hoy, sigue sorprendiendo por todos sus usos. Uno de los más particulares es el que tiene su cáscara, una parte de este fruto que la mayoría tira a la papelera sin pestañear al considerar que es un desecho. Sin embargo, centros de investigación y universidades de México, país en el que se nació esta fruta hace 400.000 años, han indagado acerca de los beneficios de la cáscara del aguacate. Incluso una publicación reciente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences cómo los humanos llevan 7.500 años cultivando y cambiando esta fruta prehistórica que un día fue alimento de animales gigantes. El aguacate se concibe como un superalimento por ser alto en grasas, proteínas, minerales y vitaminas.

Cuando se habla de que el aguacate es completo, una razón de peso también se halla en que hasta sus potenciales residuos sirven para beneficio humano. En 2023, la Universidad Autónoma de Hidalgo (México) llegó a la conclusión de que tanto la cáscara como la semilla del aguacate son "una valiosa fuente de compuestos bioactivos que pueden utilizarse como nutracéuticos". Esto es sustancias químicas presentes en los alimentos beneficiosas para el cuerpo hurmano. La cáscara del aguacate que acaba en la mayoría de contenedores de restaurantes y casas tiene vida más allá de contener el rico pastiche verde que acaba en tostadas. El extracto de la cáscara, según esta universidad mexicana, tiene características antimicrobianas, antiinflamatorias, anticancerígenas, antidiabéticas, antihipertensivas e inhibidoras de reacciones oxidativas.

El aprovechamiento de la cáscara en la vida cotidiana, una vez que se ha extraído debidamente toda la pulpa, es más bien cosmético, para el cuidado de la piel. Y si no se quiere utilizar para uso propio, otra idea es aprovechar que es rico en potasio para echarlo en plantas a las que se le quiera fortalecer su crecimiento.

Los usos beneficiosos para la salud de la cáscara del aguacate