Esta terraza de Cádiz, entre las favoritas para los usuarios de TheFork

Las terrazas eran algo únicamente del verano. Se comenzaban a llenar con la entrada del buen tiempo y hasta finales de septiembre podrías encontrar un rayo de sol donde poder comer y cenar al buen tiempo. Sin embargo, y tras estos meses de pandemia, una terraza se ha convertido en algo esencial sea cual sea el mes del año en el que te encuentres. Y todos años por estas fechas aparece también la lista de las terrazas favoritas de los usuarios de TheFork.

Madrid con seis, Barcelona con cuatro y Mallorca con tres lideran el listado de las 20 terrazas favoritas de los españoles, que reservan en estos espacios un 13 % más que el año pasado, tanto en horario de comida como de cenas, con un ticket medio de 25 euros.

La llegada del buen tiempo anima a reservar en terrazas y en torno al 70% de las efectuadas en el último mes fueron en estos espacios, tanto urbanos a pie de calle, en azoteas con vistas o cerca de la arena, y tanto en ciudades de interior como de costa, informa este miércoles la aplicación de reservas en línea TheFork.

Según sus datos, basados en números de reservas, su puntuación o ser de los más buscados por los usuarios, las 20 favoritas de los españoles están repartidas por Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca, o Cádiz, algunos de los enclaves donde los usuarios optan más por el exterior que por el interior.

Madrid lidera el listado con Montmartre 1889, en el Gran Meliá Palacio de los Duques; Dos Cielos by Hermanos Torres, Benarés, El Jardín de Orfila by Mario Sandoval, Séptima, del Only You Atocha, y El Jardín del Intercontinental.

Le siguen Barcelona con La Balsa, Ikibana Sarriá, Windsor y Enoteca Paco Pérez en el Hotel Arts; y Mallorca con Es Castell, en el Castillo Hotel Son Vida; Béns d'Avall y Sa Figuera.

En Andalucía se reparten entre Casa Manolo León (Sevilla), Amador, del Hotel Villa Guadalupe (Málaga) y Reina Isabel (Cádiz), y completan el listado las asturianas Gloria Gijón by Nacho Manzano y el Corral de Indianu de José Antonio Campo Viejo, además de El Coso del Mar, en el Hotel El Coso (Valencia) y Rompeolas en (Las Palmas).

Se trata del restaurante del Hotel Duque de Medinaceli en El Puerto, situado en la Plaza de los Jazmines. La cocina la lleva el chef Isaac Carretero Postigo que ha logrado con sus propuestas culinarias una puntuación de 9,4 por parte de los usuarios de esta web de reservas. De hecho, la mayoría de los comentarios, además de alabar la comida, destacan la elegancia del patio