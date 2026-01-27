Así ha sido la experiencia de una pasajera con discapacidad visual al viajar en autobús y catamarán desde Cádiz: "Me encontré con personas maravillosas"

Viajar sola implica romper algunas barreras y, sobre todo, ganar seguridad en uno mismo. Así debió sentirse Sol Bernal Rosso, conocida en Instagram como @mismanosojos, desde cuyo perfil cuenta su día a día con las complicaciones de la diabetes. En una entrevista para la Federación Española de Diabetes explicó que le diagnosticaron diabetes con solo 5 años y a lo largo de su vida ha tenido que convivir con esta enfermedad, superando una serie de complicaciones que le llegó a suponer la pérdida casi completa de la visión.

Con más de 18.000 seguidores en Instagram, esta divulgadora comparte su experiencia personal para ayudar a otros pacientes que estén pasando o que hayan pasado por una situación parecida. De esta manera, aspectos cotidianos del día a día o cómo es viajar con discapacidad visual, son algunas de las temáticas que visualiza en sus redes.

En esta ocasión, Sol Bernal mostró cómo era hacer el trayecto ida y vuelta a Cádiz con discapacidad visual. Ella vive en El Puerto de Santa María y “el material para la bomba tengo que recogerlo en el hospital de Cádiz, así que me fui sola en el bus y el trayecto de vuelta lo hice en barco”, explica en su publicación acompañado de un vídeo de cómo fue esta experiencia de viajar en transporte público.

Tal y como se puede ver en el vídeo, desde el primer momento en que se sube al autobús se sintió acompañada al ver que el resto de los pasajeros. e incluso el conductor se preocupaban de su bienestar. Sobre su experiencia en barco, fue “todo un lujo”, pues “esta vez me encontré con personas maravillosas que me ayudaron en todo el trayecto. Quedaros hasta el final, porque merece la pena ver lo que viví en ese momento. ¿Qué os parece?”