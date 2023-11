El salario medio en Cádiz: las edades en las que se cobra más y los sectores mejor pagados

Los asalariados gaditanos tienen un sueldo medio anual de 18.086 euros. A nivel andaluz, son los terceros que más ganan, muy cerca de Málaga (18.112 euros) y de Sevilla (18.751 euros). En total, la provincia tiene unos 475.104 asalariados con un salario medio de unos 1.291 euros al mes en 14 pagas.

No obstante, una buena parte se sitúa en tramos que están por debajo de la media. Al menos, 311.474 personas percibieron al año menos de esa cantidad de 18.000 euros. Sin embargo, los altos salarios de unas 17.579 personas que perciben entre 56.000 y hasta 236.000 euros, permiten maquillar esas cifras.

En cuanto a qué sectores son los mejores pagados y a qué edades se cobra más, no hay variaciones con respecto a 2020. Por edad, es de esperar que los jóvenes de 18 a 25 años no cobren demasiado, debido a que la incorporación al mercado laboral suele llegar al terminar la carrera, entre los 24 y 25 años. Y en los primeros años de trabajo, muchos acumulan contratos de prácticas u otros con categorías bajas. Por lo que hasta la treintena no se refleja un ascenso de la media de beneficios salariales. Como es lógico, a menudo que se avanza en edad, se observan sueldos más elevados. No es hasta pasados los 36 cuando se sobrepasa la media provincial.

El sueldo medio en Cádiz por edades

Menores de 18 años: 2.124 euros

18-25 años: 6.310 euros

26-35 años: 14.022 euros

36-45 años: 19.167 euros

46-55 años: 22.038 euros

56-65 años: 23.919 euros

Más de 65 años: 11.672 euros

Los sectores con el sueldo medio más alto en Cádiz

Según el sector, en Cádiz puede haber diferencias salariales de hasta 24.888 euros. Esta es la cifra resultante entre lo que gana un agricultor de media y una asalariado del sector financiero. Los agricultores cobran, recoge el informe de la Agencia Tributaria, unos 8.045 anuales. Los trabajadores de entidades bancarias, unos 32.993 euros. Los sectores que están por encima de la media provincial son este último, el industrial, servicios sociales e información y comunicaciones.

A continuación, se muestra un listado de mayor a menor con los sueldos medios en Cádiz por sector: