Empleo Cádiz: Los cambios en el subsidio del paro y cuándo entran en vigor

El Gobierno prepara una reforma de los subsidios por desempleo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que será una de las primeras medidas que afronte en esta legislatura, junto a la subida para 2024 del salario mínimo interprofesional (SMI).

Aunque todavía no hay un modelo cerrado, la modificación afectaría en principio al subsidio de desempleo, que se activa cuando no se tiene derecho a la prestación contributiva y cuya cantidad mensual ronda los 480 euros. Lo que se trata es de "cambiar la prestación asistencial para que pueda atender a más colectivos y de mejor manera a la vez que procura su integración en el mercado de trabajo", ha manifestado por su parte el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

La reforma viene ligada a una exigencia de la Unión Europea, para el pago de los fondos Next Generation de la Unión Europea, con cuatro líneas de acción: racionalizar y aumentar la eficacia del sistema de prestaciones, reconfigurar la tasa de sustitución de estos beneficios, facilitar la compatibilidad entre subsidios/prestaciones y empleo a tiempo completo, y modernizar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para mejorar el emparejamiento entre empresas y demandantes de empleo.

Compatibilizar con el empleo

Los cambios irían hacia un sistema donde el subsidio no desaparecería al encontrar empleo , sino que se reduciría progresivamente en relación con los ingresos totales percibidos y compatibilizarlo con su salario durante un tiempo. Este cambio busca eliminar incentivos que promueven una mayor y más prolongada permanencia en una situación de inactividad.

El diseño de la reforma también contempla cambios en las cantidades a cobrar en función del tiempo que se lleva cobrando el subsidio. Se espera que esto estimule la participación en el mercado laboral, mejore la empleabilidad de los trabajadores, y reduzca los costes asociados al desempleo, así como la economía sumergida, al ser compatibles ambas situaciones.

Así, no afectaría la cantidad total percibida, pero sí modificaría el sistema de cobro establecido hasta la fecha. Los desempleados recibirán más dinero al principio, pero esta cantidad disminuirá gradualmente, incentivando así la búsqueda de trabajo. Además, se incluirán particularidades como la posibilidad de compatibilizar el subsidio con el salario como complemento, lo que también afectaría el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) debido a la doble fuente de ingresos.

Para aquellos que no logren encontrar empleo, aún podrán recurrir al Ingreso Mínimo Vital (IMV), un subsidio que garantiza unos ingresos mínimos a los que demuestren su vulnerabilidad económica.

El Ministerio, añadió "no trabaja necesariamente en un modelo decreciente de los subsidios" a través del cual la subvención aumentaría al principio para descender progresivamente sin cambiar su importe total. Lo que sí ha dejado claro es que "la perspectiva" de esta reforma está "muy clara: mejorar y simplificar las prestaciones asistenciales de desempleo dando nuevas oportunidades a las personas que no tienen trabajo".

Una de las primeras reformas

"Nuestra primera medida será mejorar la protección por desempleo. Eliminamos los recortes del PP en la prestación pública contributiva de desempleo y ahora es el momento de avanzar en el nivel asistencial. Lo vamos a hacer. Vamos a empezar protegiendo a quienes más lo necesitan", apuntaba la ministra en su toma de posesión este martes.

Según el Gobierno, este cambio busca "mejorar y simplificar las prestaciones" e incentivar la incorporación al mercado laboral, aunque "sin estigmatizar" a nadie. , anunció el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Redijo el lunes en San Sebastián, donde participa en la Cumbre Europea de la Economía Social, organizada por el Ministerio de Trabajo en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea.

Pérez Rey explicó que "todavía no hay un modelo cerrado" para acometer los cambios, que fueron comprometidos con Europa, pero ha adelantado que ésta será probablemente una de las primeras reformas que tendrá que acometer el nuevo Gobierno en España. En concreto, Pérez Rey ha explicado que "desde luego, en lo que no se trabaja es en una reforma que estigmatice a los parados o que considere que la gente cobra un subsidio de poco más de 400 euros porque no quiere trabajar o se incorpora voluntariamente a la economía sumergida. Esto es un verdadero dislate", ha denunciado.