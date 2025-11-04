El Royal Hideaway Sancti Petri, premiado en los World Luxury Hotel Awards 2025

El hotel Royal Hideaway Sancti Petri, en Chiclana ha sido reconocido como Mejor Resort Costero de Lujo en Europa, Mejor Resort de Playa de Lujo en España, y Mejor Resort de Spa de Lujo de la región, en los World Luxury Hotel Awards 2025, consolidándose como un referente de lujo de la costa gaditana.

Situado en un entorno privilegiado de la Costa de la Luz, el hotel combina diseño contemporáneo, servicios de bienestar y acceso directo a la playa, ofreciendo una experiencia de vacaciones completa. Sus instalaciones, pensadas para el descanso, la gastronomía y el ocio, hacen de cada estancia un auténtico refugio de lujo frente al mar.

En su 19ª edición, los World Luxury han reconocido a cinco hoteles de Barceló Hotel Group en 14 categorías distintas, entre ellos el chiclanero ubicado en Sancti Petri: Royal Hideaway Sancti Petri. Los galardonados han sido seleccionados mediante votación popular, en la que han participado más de 300.000 viajeros de todo el mundo, además de un jurado formado por expertos de la industria.

En esta edición, Royal Hideaway Hotels & Resorts, la marca de hoteles de lujo de Barceló Hotel Group, ha sido reconocida por su excelencia y su capacidad para ofrecer experiencias auténticas y genuinas que reflejan el alma de los mejores momentos en cada destino.

Entre los demás establecimientos galardonados se encuentran el Royal Hideaway Corales Villas y Royal Hideaway Corales Resort, ambos situados en Tenerife; asi como el Royal Hideaway Palacio Gran Vía, en Granada, y el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria.