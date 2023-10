La respuesta de un restaurante de Chiclana a la queja por una paella pone en pie a los usuarios de X (Twitter)

'El cliente siempre tiene razón' es un slogan bastante trasnochado ya, especialmente hoy en día donde cada uno puede quejarse por lo que quiera desde el anonimato y haciendo uso de las redes sociales para ello. Las reseñas de los usuarios en distintas páginas web sirven para desvelar que muchos de esos clientes adolecen precisamente de eso, de razón, lo que da pie a respuestas de los responsables de esos mismos establecimientos que suelen poner en pie (de manera figurada) al lector tras la pantalla.

Una de estas respuestas que ha levantado vítores entre el público digital ha sido la que realizó el restaurante Salina Santa Teresa en Chiclana y que recoge en su perfil de X la cuenta @soycamarero.

La queja del usuario viene por la tardanza en la preparación de una paella y un entrecot aunque el fallo ya se dio antes, en el mismo momento de llegada al local. Según este cliente "2 horas para una paella y un entrecot. Reclamamos y nos pusieron la excusa de que a partir de las 3 no ponían reservas y llegamos a las 3:15. No merece la pena. Sólo se salva una camarera que se llama Inés, por lo demás 0% recomendado. Mejor ir al Burger King que está a 10 minutos, y las encargadas muy creídas. Falta de cocineros, tardaron demasiado".

La respuesta del restaurante incluye sorpresa

Un responsable del establecimiento utilizó la misma vía para responder a este cliente, desmontando sus argumentos e incluyendo un elemento sorpresa sobre el comportamiento de estos usuarios.

"Bien le advertimos que con lo de la hora no nos estábamos excusando, se usaron precisamente estas mismas palabras. Aun así, no tuvo en cuenta que le hicimos el favor de buscarle mesa a las 15:20, cuando no tenía reserva, debido a su alta insistencia de comer allí y cerrando la cocina a las 15:30", comienza la explicación.

Con respecto al tiempo de preparación de la paella, desde el restaurante insisten que se le dijo en "repetidísimas ocasiones" que este plato se hace desde cero, por lo que tarda lo normal que en cualquier otro local "no dos horas como señala, entiendo que producto de su enfado, sino 45 minutos".

La respuesta continúa con la defensa de sus encargadas introduciendo aquí el dato sorpresivo. "No sé si lo de la encargada lo dice porque pidió educadamente a su hijo que se saliera de nuestro estero, en el cual se introdujo, y donde está completa y terminantemente prohibido el baño ya que es una zona donde se cría el pescado".

"Sí, el Burger King es más rápido y más barato, por lo que sin duda el próximo día será un acierto que vayan ustedes allí y no a un espacio gastronómico" concluye la respuesta, no sin antes volver a lamentar la experiencia de este cliente en su restaurante.

La historia ha generado muchos comentarios entre los seguidores de @soycamarero, la inmensa mayoría posicionándose del lado del local chiclanero y arremetiendo contra la calidad de la clientela que se deja caer de vez en cuando por los locales.