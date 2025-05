La reacción de los pescaderos del Mercado de Cádiz a la invasión de gaviotas se hace viral: "Qué arte más grande"

La presencia de multitud de gaviotas en Cádiz está dando que hablar. Las molestias que están causando estas aves en muchas plazas y zonas de la ciudad, buscando alimentos ya no solo en el mar, se está notando especialmente en el Mercado de Abastos de la ciudad, donde entran, ya no sólo a la hora del cierre como antes, sino que "han perdido la vergüenza" para intentar conseguir cualquiera de los productos de la zona de pescados a cualquier hora: un carabinero, un calamar, una cola de gamba,...

Los detallistas de los puestos de la plaza están ya hartos y así se lo han contado a Andalucía Directo en un reciente reportaje, cuyas imágenes de han hecho virales por la reacción de arte de uno de los pescaderos, que ha desatado numerosos comentarios en las redes sociales.

"No aguantamos más a las gaviotas. Me traen loco Marina", le dice a la reportera gaditana Marina Romero. "Le encantan los boquerones, le encantan las pijotas, los salmonetitos. Esta mañana se ha llevado un calamar, por tu madre y por la mía", asegura. "Y yo estoy por decirle a las gaviotas: mira, 30 euros y llévate lo que quieras, porque esto es un infierno".

"Qué arte más grande"

Según el pescadero, "llenan toda a la azotea de nidos". "Que yo entiendo que tienen derecho a desahogarse y a reproducirse, yo a eso no me niego. Pero déjame tranquilo, déjame vivir", sigue explicando. "¿Pero que se lo llevan para dárselo a sus crías?, le pregunta la periodista. Y aquí ya llega su graciosa respuesta con guasa. "No, Marina, para venderlo en los Callejones. Claro, para dárselo a las crías, ¿tú no has sido madre hija?, ¿tú que es lo que quieres pa tu hija, todo lo mejor no? Pues ahí lo tienes?, apunta, sin que Marina pueda aguantar la risa. "Las gaviotas están aquí como si fueran mis hijos, congen el pescado que le da la gana", señala tambén otro de los comenciantes a los que se le pregunta.

"Es un crack este pescadero", han reaccionado desde las redes sociales. "Qué arte más grande", "No me he podido reir más, hasta para contar un problema hay arte", comentan.

La presencia de gaviotas en la plaza de abastos no es nueva -la imagen de esta información es de 2022- pero parece que el problema está creciendo. Los detallistas cuentan cómo desaparece allí un calamar, aquí un carabinero, unas colas de gamba... no le hacen ascos a nada. Antes, aparecían a la hora de recoger pero "han perdido la vergüenza", dicen, y entran a cualquier hora: con clientes, sin clientes... les da igual, sobre todo en la época de cría.

El año pasado este diario también se hacía eco de las quejas de los hosteleros de las plazas de San Juan de Dios y la Catedral, donde las gaviotas tampoco se cortan ni un pelo a la hora de 'compartir' mesa, desayuno y merienda con los comensales, algo que resulta molesto e insalubre.