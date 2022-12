Así quedará el Salario Mínimo Interprofesional en 2023

2023 volverá a traer una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el cual se verá incrementado para paliar los efectos de la inflación. Pese a que aún se desconoce el IPC de 2022, en el último mes de noviembre se situó en 6,8% respecto a noviembre de 2021.

La última ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada acordó una subida del 8,5% para pensiones contributivas y no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital. En cuanto a los funcionarios, se espera que su sueldo mejore entre un 2,5% y un 3,5%.

Al no tener los datos definitivos del IPC de 2022 y estar a la espera de una negociación con los empresarios, todavía no se conoce cómo quedará el SMI de forma definitiva. No obstante, según lo recogido por la legislación, sí que se intuye un incremento aproximado para los trabajadores en general del 7,85%. De esta forma, el SMI pasaría de 1.000 euros en 14 pagas a 1.078 euros.

Pese a todo, los sindicatos esperan apretar a los empresarios para conseguir que el SMI en 2023 se quede en 1.100 euros. Un extremo al que hasta ahora se muestran reacios los empresarios.

El SMI ha ido subiendo gradualmente en los últimos años. En 2019, este pasó de 735,90€ a 900€. Un año después, en 2020, creció 50 euros. En 2021, se modificó de 950 euros a 965 euros. Y finalmente, en este 2022 se ha situado en 1.000 euros. El incremento desde 2019 ha sido del 33,5%.