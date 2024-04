La polémica que enfrenta a Kiko Rivera y Lucas, de Andy y Lucas, en redes sociales

Una broma "de mal gusto" para uno y "sin mala intención" para el otro ha terminado en un importante pique en redes sociales entre Lucas González, de Andy y Lucas, y Kiko Rivera, con varios vídeos y contestaciones entre uno y otro.

Todo surgió a raíz de una publicación de Kiko Rivera junto al cantante Omar Montes. ambos utilizaban un filtro en un vídeo y comentaban: "Andy y Lucas al salir del Proyecto Hombre", un comentario que no gustó nada al uno de los integrantes del grupo, que mostró rápido su enfado. "Voy a ser educado, hay que tener cuidado con esas cosas porque uno tiene hijos y preguntan qué es Proyecto Hombre. Hay muchas familias que están sufriendo allí", aseguraba el artista gaditano, que ha recibido recientemente la Medalla de la provincia de Cádiz, al que no le gustó ese comentario. "No ha estado bien, ese tipo de bromas están fuera de lugar y más en redes. A los de Cádiz también nos duelen las cosas", decía entre otras cosas en una publicación.

Por su parte Kiko Rivera se defendía diciendo que todo "era una broma". "Se lo ha tomado un poco mal y le está dando la vuelta a la tortilla en plan que yo me estoy metiendo con la gente de Cádiz, cuando sólo he hecho una broma. Soy un tipo bromista el me conoce hace muchos años y sabe como soy", afirmaba. "Cada uno es como es , que te vaya muy bien", decía, aludiendo al final a lo "bien que le había salido la coletilla de los conciertos", con la que cerraba Lucas su primer vídeo. "Querido amigo y compañero, siendo de Cádiz, deberías entender el humor nuestro. Además, viniendo de una persona que ha pasado por eso como soy yo. No es nada personal. No te tomes las cosas tan a pecho", publicaba en un comentario que luego borró. El hijo de Isabel Pantoja estuvo este Carnaval en el Teatro Falla con la chirigota 'El hijo de Isabelita', donde se tomó con humor la parodia que hacía de su persona el grupo de Rota.

Un último vídeo de Lucas

Y aunque Lucas también ha borrado su primer vídeo, la cosa no se quedó ahí y realizó otra contestación más para zanjar el asunto. "No le voy a dar más bola al asunto. Voy a ser un señor", manifestaba, incidiendo en que no es una "broma cualquiera". "Cuando se mete la salud, la enfermedad de la gente, eso no son bromas. Pero ya está borró el mensaje anterior y espero que se haya aprendido la lección", no sin antes referirse a la "falta de humilidad", en su opinión, del otro implicado. Kiko Rivera también comentó: "Me parece bien. Sin rencores pisha y lo dicho siento si te ha molestado" para terminar, de momento, el fuerte pique.