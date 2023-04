Estas son las playas de Cádiz para pasear a perros y evitar una multa

La Policía Local de Cádiz ha puesto en marcha una campaña específica de vigilancia y control de acceso de animales domésticos a las playas, recordando que en la actualidad está prohibido por la normativa vigente. Los dueños de los animales podrían enfrentarse a multas de hasta 750 euros por una infracción que está tipificada en la nueva normativa. Hay que recordar que la presencia y permanencia de cualquier tipo de animal doméstico en la playa está prohibido durante todo el año. Se está pendiente de la aprobación de la nueva ordenanza, que sí lo permitiría entre octubre y Semana Santa.

Fuera de Cádiz, sin embargo, sí hay ciudades que permiten que los perros paseen por sus arenales durante todo el año. Se trata de o bien playas que están habilitadas para las mascotas o bien espacios en los que se permite el paseo de los canes en momentos puntuales del años.

Playas de la provincia de Cádiz donde se puede ir con perros

Playa de Camposoto (San Fernando)

Esta playa de fina arena blanca de 6 kilómetros de largo tiene un lugar específico para perros. Es un recinto acotado donde los canes pueden correr y bañarse a su antojo. De hecho, el baño está prohibido para las personas. Eso sí, se encuentra al final de la Punta del Boquerón, hay que andar unos dos kilómetros a pie para llegar.

Playa de La Concha (Algeciras)

La zona canina existe desde 2019, está en la parte sur de la playa del Rinconcillo, cerca del puerto. También es una playa fina ideal para que la mascota se dé un chapuzón en el mar.

Playas de Chiclana

El Ayuntamiento de este municipio lo permite sólo en otoño e invierno

Otras playas de baja afluencia a las que se puede ir con perros

Aunque solo hay dos que tengan espacios oficiales habilitados, en la provincia hay varias playas a las que se puede ir en temporada baja. Pese a que estas zonas no cuentan con permiso de las autoridades, no suele haber problemas en días sin afluencia de público.

Playa de La Mangueta (El Palmar-Vejer)

Las familias con perros suelen verse por la zona cercana al arroyo del Conilete. Aunque no es oficial, ya que no existe una ordenanza concreta, normalmente la gente no experimenta problemas en esta parte.

Playa del Montijo (Chipiona-Sanlúcar)

Al igual que pasa con la playa de La Mangueta, no existe un permiso de las autoridades como tal. Sin embargo, las familias suelen usar este espacio, aprovechando la escasa presencia de bañistas, su extensión y que nunca se han reportado casos de multas. Se trata de una zona de costa rocosa.

Playa de Aguadulce (Rota)

Una zona de fuerte oleaje con muchas conchas, que hacen algo incómodo el tránsito sin calzado. Aún así, al ser zona semisalvaje, apenas hay personas que puedan sentirse molestas por la presencia de los canes. Por lo que es ideal para ir con perros.

Calas de Roche (Conil)

Es importante tener en consideración esta zona solo en invierno, ni siquiera en primavera. Pues hay que tener en cuenta que el aforo de las calas es limitado y muchos bañistas consideran las calas de esta pedanía conileña de sus favoritas. Por lo que suelen estar llenas.

Playa de El Conchal (Puerto Real)

Se ubica dentro del Pinar de la Algaida, que a su vez pertenece al Parque de Los Toruños. Esta playa salvaje está rodeada de pinares y en ella suele haber bastantes familias con sus perros. Además, apenas suele haber bañistas.

Playas de Barbate

La escasa vigilancia en estos amplios arenales donde apenas hay actividad bañista más allá del verano, hacen que estos bellos parajes sean propicios para pasar un tiempo con las mascotas.

Playa de la Hacienda (La Línea)

Es una playa poco transitada, al norte de esta ciudad, a la que se puede ir para disfrutar de momentos de tranquilidad con la mascota.

Playa Guadalquitón (San Roque)

Playa virgen de 2.200 metros de extensión a la que apenas acuden personas para tomar el sol o un baño. Así que perfecta para ir con perros.

Playa El Cabrero o Cala Sardina (San Roque)

Es una pequeña calita limítrofe con la provincia de Málaga. Está a las afueras de Torreguadiaro, es de arena gorda y oscura. No suele tener muchos bañistas.