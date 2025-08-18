La ola de calor deja temperaturas históricas en la provincia de Cádiz este domingo

La ola de calor que vive Cádiz y el resto de España volvió a registrar fenómenos excepcionales este domingo, con un número extraordinario de avisos de nivel rojo y naranja en gran parte del país. En concreto, un total de siete estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estuvieron por encima de los 45ºC y, de hecho, el Aeropuerto de Jerez de la Frontera llegó a los 45,8 grados, batiendo el récord a nivel nacional.

Así lo ha explicado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en el resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red estatal. De manera provisional, Camacho ha explicado que 239 estaciones registraron temperaturas máximas iguales o superiores a los 40ºC.

Además, 105 estaciones superaron los 42ºC en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Valencia y Murcia y 22 estaciones sobrepasaron los 44ºC en Andalucía, Murcia y sur de Castilla-La Mancha. Al margen de los 45,8ºC del Aeropuerto de Jerez de la Frontera también superaron la frontera de los 45ºC El Granado, en Huelva (45,2ºC) y La Rambla, en Córdoba (también con 45,2ºC).

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso rojo por riesgo extremo de altas temperaturas en gran parte de la provincia de Cádiz, quedando excluida únicamente la zona de la Sierra de Cádiz, donde se mantiene el aviso naranja. Una situación completamente inusual sobre todo en los municipios del litoral gaditano, que rara vez rebasan los 40 grados de temperatura.

Alerta naranja este lunes

Este lunes 18 de agosto, la provincia de Cádiz afronta una jornada marcada por el calor extremo y la activación de avisos meteorológicos de distinto nivel, según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En el litoral gaditano se aplica un aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 °C, vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas; mientras que en la campiña la alerta se eleva a naranja, al prever registros de hasta 40

Temperaturas en el resto de España

El portavoz de AEMET ha apuntado que el humo de los incendios del oeste peninsular ha impedido que las temperaturas en el levante y el nordeste hayan escalado hasta niveles tan elevados como los previstos al velar la luz del sol. De hecho, ninguna estación llegó a los 40ºC en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, a excepción de Labastida en Álava con 40,4ºC.

Por otro lado, las mínimas se registraron en Campisabalos, en Guadalajara (9,7ºC), Pradollano, en Sierra Nevada (9,9ºC) y en Beariz, en Ourense (10,3ºC). Al margen de ello, Camacho ha especificado que ayer se registraron tormentas y actividad eléctrica en una franja norte sur desde el País Vasco y Cantabria hasta la costa de Granada y sierras béticas que se vieron acompañadas de precipitaciones escasas y rachas de viento fuerte o muy fuerte. En este sentido, encabeza la lista de precipitaciones Fresno de Cantiespino, en Segovia, con siete litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas.

Por lo demás, el portavoz de AEMET ha detallado que ayer se produjeron valores muy elevados de rachas de viento asociados a tormentas y fenómenos extremos en alta montaña. La lista de rachas más fuertes estuvo encabezada por Alfaro, en La Rioja, con 99,4 kilómetros por hora (km/h), seguida por el registro del radiotelescopio en Sierra Nevada (98,6 km/h) y Almazul en Soria (97,2 km/h).