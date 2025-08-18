AEMET activa aviso naranja y amarillo debido al calor en Cádiz este lunes: hasta 40 °C en la campiña y 36 °C en la costa

Este lunes 18 de agosto, la provincia de Cádiz afronta una jornada marcada por el calor extremo y la activación de avisos meteorológicos de distinto nivel, según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En el litoral gaditano se aplica un aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 °C, vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas; mientras que en la campiña la alerta se eleva a naranja, al prever registros de hasta 40 °C.

Costa: calor intenso pero algo más suave

En la ciudad de Cádiz, la situación será sofocante pese a no alcanzar los extremos del interior. Se espera que, en horas centrales de la tarde, las temperaturas ronden los 32 °C, no obstante en el resto de las zonas de la zosta la temperatura será más elevada y se espera que puedan llegar a los 36ºC , lo que justifica la activación de un aviso amarillo por parte de AEMET para alertar a la población del riesgo moderado de afectación. A lo largo del día, los cielos permanecerán mayormente nublados, con mínimas rondando los 26 °C y una sensación térmica que aumentará el bochorno.

Interior: calor extremo en la campiña

El contraste más marcado se registrará en la campiña gaditana, donde se ha desplegado un aviso naranja —nivel que indica un riesgo importante— debido a la previsión de máximas de hasta 40 °C. Municipios como Jerez de la Frontera y sus alrededores experimentarán un día de bochorno severo, con mínimas que no bajarán de los 24 °C, lo que perpetuará la sensación de sofoco incluso por la noche.

El contraste entre costa e interior no solo se traduce en grados exactos, sino también en consecuencias para el bienestar. La combinación de temperaturas elevadas, humedad costera y noches cálidas hace que el entorno sea especialmente desfavorable para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables.

Ecos del domingo rojo: calor extraordinario en la jornada anterior

La ola de calor alcanzó su punto más crítico el domingo 17 de agosto, cuando AEMET declaró un aviso rojo por riesgo extremo de altas temperaturas en gran parte de Cádiz, con máximas previstas de 42 °C en el litoral y hasta 44 °C en la campiña gaditana. La excepción fue la Sierra de Cádiz, donde se mantuvo un aviso naranja menos extremo. Esta situación, “extraordinariamente calurosa”, se sustentó en una masa de aire cálida persistente asociada a una dorsal anticiclónica. El episodio obligó a reforzar las recomendaciones del 112: evitar la exposición solar, hidratarse cada dos horas aunque no se tuviera sensación de sed, y prestar atención especial a niños, mayores y enfermos crónicos.

Ante esta situación, las autoridades y la AEMET recomiendan:

Limitar la exposición al sol entre las 13:00 y las 21:00 horas, periodo crítico para la activación de los avisos.

Mantener una hidratación constante, con líquidos frecuentes y ligeros.

Evitar actividades física intensa, especialmente en el interior.

Buscar refugio en lugares frescos o con sombra, utilizando ropa ligera y de colores claros.

Prestar atención especial a los mayores, niños, embarazadas o personas con afecciones crónicas.

Este episodio forma parte de una ola de calor prolongada que mantiene la atención climatológica, con avisos activos en buena parte de Andalucía y España.