Aemet activa el aviso rojo ante el "extraordinario" calor en el litoral atlántico de Cádiz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de altas temperaturas en gran parte de la provincia de Cádiz, quedando excluida únicamente la zona de la Sierra de Cádiz, donde se mantiene el aviso naranja. Una situación completamente inusual sobre todo en los municipios del litoral gaditano, que rara vez rebasa los 40 grados de temperatura.

Así, en la campiña de Cádiz se podrían alcanzar los 44 grados, mientras que en el litoral gaditano los 42 grados. Temperaturas que se mantendrán durante toda la jornada del domingo, comenzando el descenso de temperaturas a partir de esta noche, afortunadamente.

Desde Aemet Andalucía se remarca la jornada "extraordinariamente calurosa" en Andalucía, con dorsal anticiclónica y masa muy cálida persistente, con subida local de temperaturas", mientras que el portal meteorológico El tiempo en Cádiz apunta que "se activa por segunda vez, en menos de una semana (y en la vida), el aviso rojo por temperaturas máximas en el litoral atlántico de Cádiz".

Recomendaciones del 112

Ante los avisos por ola de calor, el 112 ofrece a la ciudadanía una serie de recomendaciones para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Insisten en evitar salir a la calle en las horas centrales del día. Además, se reitera en mantenerse hidratado.

Es fundamental beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día. A su vez, se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.