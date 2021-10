Este es el número de tazas de café que puedes tomar al día para mejorar tu salud

En Cádiz es fácil de escuchar la expresión "hasta que no me no me tomo el primer café no soy persona". Pues la ciencia ha vuelto a demostrar la asociación positiva entre el consumo de café y la salud. Un reciente estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología ha concluido que la ingesta habitual de café tiene increíbles beneficios para el corazón.

Con esta investigación, la más grande realizada hasta el momento para evaluar los efectos cardiovasculares del consumo regular de café en una población sin enfermedad cardíaca diagnosticada, la doctora Judit Simon, del Heart and Vascular Centre de la Universidad Semmelweis de Budapest, y su equipo han concluido que de 0,5 a 3 tazas de café por día se vinculan con el menor riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca.

Una nueva razón para amar el café

El descenso de las horas de luz y la temperatura, el retorno a las obligaciones tras las vacaciones, y el cumplimiento de nuevos propósitos para el último trimestre del año exigen un sobreesfuerzo físico y mental que puede causar sensación de cansancio, irritabilidad, insomnio e incluso ansiedad. En este período otoñal, el café se convierte en el mejor aliado.

La cafeína influye en el sistema nervioso produciendo endorfinas, conocidas como “las hormonas de la felicidad” por ser capaces de mejorar nuestro estado de ánimo e incrementar la capacidad mental y de percepción. Una buena razón para tomarla a la que, ahora, según el estudio mencionado, se suma la reducción de ataques cardíacos, ACV y muerte.

Si además se apuesta por una variedad ligera, sin lactosa y casi sin calorías, el disfrute de esta bebida va de la mano con la salud.