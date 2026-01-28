El novio de Julia Medina le pide matrimonio al ritmo de High School Musical en plena calle: "Si alguna vez soñé con una pedida, era esta"

“Si alguna vez soñé con una pedida, era esta”, dice Julia Medina en su vídeo de Instagram que se ha hecho viral por su original pedida de matrimonio. La cantante isleña, que fue concursante de Operación Triunfo 2018 y que este año participa junto con María León en el Benidorm Fest, ha compartido este momento tan especial con sus seguidores.

La sorpresa ha sido encontrarse con una coreografía en mitad de la calle, bailando las míticas canciones de High School Musical para acompañar esta pedida de mano tan especial. Así es como su novio, Guillermo Gauna Vivas, sorprendió a la cantante convirtiendo la calle en un auténtico musical.

Tal y como puede verse en las imágenes, una emocionada Julia Medina se animaba junto a su pareja a seguir los pasos de las coreografías de estos himnos que marcaron su juventud. Ambos se arrancaron a bailar al ritmo de canciones como You are the music in me o What I’ve been looking for.

"No podía ser de otra manera… ¡QUE VIVA EL AMOR! Y High School Musical", ha expresado Julia Medina junto al vídeo de Instagram que ya cuenta con más de 250.000 likes y miles de reacciones como las de Chenoa, Roberto Leal, Ricky Merino, Verónica Romero y Nia Correia, entre otros.

Además, tras la oleada de comentarios de felicitaciones y buenos deseos para la pareja, la cantante isleña confesó un curioso y divertido secreto que seguro que a muchas les sirve de ayuda: “Chicas, mi madre fue a rezarle a San Judas Tadeo para que me saliera un novio guapo y sobre todo bueno. ¡Pídanles a sus madres que vayan!”.