Este es el municipio de Cádiz donde más ha llovido hasta el momento

La provincia de Cádiz está viviendo una semana caracterizada en lo meteorológico por el mal tiempo y la abundancia de precipitaciones, unas lluvias que si bien están teniendo su versión en positivo en la situación de mejora de los pantanos, se están produciendo en unas fechas de celebración de Carnaval que está amargando a más de un aficionado.

Y aunque la Agencia Estatal de Meteorología avanza que lo peor está por llegar, las previsiones apuntan a que este jueves habrá un poco de tregua en lo que al clima se refiere. Por el momento, Aemet no ha activado ningún aviso en la provincia por precipitaciones aunque esto no quiere decir que no vayan a producirse durante la jornada. Algunos pronósticos apuntan a que habrá chubascos débiles en la provincia entre las 10:00 y las 17:00 horas y que la tarde sea algo más tranquila. Todo cambiará a partir del viernes, día en que se espera que vuelven las lluvias, especialmente intensas por la tarde, y con grandes acumulados a partir de la noche y la madrugada con el sábado. Estas precipitaciones llegarán de la mano de un frente atlántico que augura muchos días de precipitaciones en la provincia. La cuenta en X (antes Twitter) @MeteoCádiz dice que "las predicciones más optimistas dan más de 15, incluso 20 días de lluvias en toda nuestra provincia. Por su óptima situación para estos frentes, Grazalema será una de las grandes beneficiadas".

El municipio de Cádiz donde más ha llovido

Aunque con unas grandes perspectivas en cuanto a las lluvias que podrían llegar (no en vano es uno de los puntos de España donde más suele llover), Grazalema no es por ahora el municipio de Cádiz donde más ha llovido y eso a pesar de que el pasado viernes 28 de febrero se registró en la zona más de 31 litros por metro cuadrado. El récord de precipitaciones acumuladas desde que comenzara a llover en la provincia el pasado viernes 28 de febrero lo tiene por ahora San Roque, municipio campogibraltareño donde hasta el 5 de marzo se han acumulado algo más de 124 litros por metro cuadrado, según los datos meteorológicos de Aemet. El Día de Andalucía se registraron más de 100 litros.

Importante dato de precipitaciones también el que se ha registrado en estos días en Jerez. El punto pluviométrico de Aemet en el aeropuerto ha comunicado más de 90 litros acumulados en seis días con un pico de 70 litros alcanzado el pasado lunes 3 de marzo.

El miércoles 5 de marzo volvió a ser un día de intensas precipitaciones en toda la provincia. El Bosque fue en esta ocasión el municipio donde más lluvia se registró, con algo más de 30 litros por metro cuadrado en 24 horas. Los datos de Aemet del miércoles son los siguientes, entre paréntesis, la suma de todo la precipitación acumulada en estos seis días en cada municipio, desde el 28 de febrero al 5 de marzo:

Barbate 9.6 (16,4)

Cádiz 5.2 (23,8)

Chipiona 23.4 (29,6)

El Bosque 30.2 (63,2)

Grazalema 13.6 (54,2)

Jerez de la Frontera Aeropuerto 11.4 (91,2)

Jimena de la Frontera 24.6 (68,8)

Medina Sidonia 8.0 (11)

Olvera 8.0 (44,4)

Rota, Base Naval 19.2 (27)

San Fernando 6.7 (12,6)

San José del Valle 10.8 (23,2)

San Roque 13.0 (124,8)

Tarifa 16.8 (63)

Vejer de la Frontera 11.3 (18,6)

Los datos pluviométricos por horas de Aemet también ayudan a comprobar cómo se trasladó la tormenta este miércoles en su paso por la provincia de Cádiz. Las lluvias comenzaron en la primera mitad del día, entre las 6:00 y las 12:00 horas, por la costa atlántica, de hecho, Barbate y Rota registraron en este tramo horario el mayor acumulado. Desde aquí, las nubes fueron barriendo la provincia hacia el interior y la Sierra, donde llegaron las lluvias ya entrada la tarde.