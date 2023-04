Los mensajes personalizados de la nueva campaña de la DGT, carne de meme en Twitter

Con el inicio de la Semana Santa y la llegada de las vacaciones son miles los españoles que utilizan sus coches particulares para desplazarse hasta su lugar de vacaciones lo que, por consiguiente, aumenta los riesgos de tener un accidente de tráfico.

Consciente de este incremento del tráfico privado por la red nacional de carreteras, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una original campaña empleando los grandes panales informativos sobre las vías, esos mismos que se usan para alertar a los conductores de incidencias en la circulación.

La DGT cuenta con 2.412 de estos paneles a lo largo del país, y tal y como dice Ana Blanco, responsable de circulación de la DGT, su objetivo es "la regulación del tráfico, por lo que tienen una ubicación específica". Estos paneles permiten difundir mensajes a distancia de hasta 36 caracteres y con dos pictogramas.

Pues bien, la DGT ha decidido emplear estos paneles para lanzar al conductor mensajes personalizados con dos tipos de recordatorios como la necesidad de usar el cinturón de seguridad o de evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante. Por el momento los mensajes se centran en estos dos aspectos de la conducción aunque la DGT no descarta continuar con la comunicación personal para concienciar sobre otras causas principales de siniestralidad.

Algunos mensajes que se pueden leer estos días por las carreteras del país son del tipo 'Carmen (o David) cinturón por favor' o 'El alcohol te miente'.

La respuesta a esta campaña no ha tardado mucho en llegar. Las redes sociales, especialmente Twitter, han creado memes con mensajes con mucha guasa y también muy personales: 'Manolo, me debes un bizum', 'Mari Cruz el colchón se infla en el camping' o 'No sales mal en las fotos por culpa de la cámara' son algunos de los mensajes que se han compartido en la red de Social Drive para diversión de los usuarios de la red del pajarito azul.

La DGT comienza a utilizar nombres de personas para lanzar sus mensajes en paneles informativos pic.twitter.com/ArByEiZt0z — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 1, 2023

La matrícula del coche, en los paneles

Tráfico ha puesto en marcha un proyecto piloto en las autovías A-5 y A-6, en las proximidades de Madrid, que utiliza también los paneles de mensajería variable.

Mediante un radar y un lector de matrículas, el sistema de vigilancia detecta los vehículos que circulan por encima de la velocidad establecida. Cuando se produce un exceso, el panel muestra la matrícula del vehículo y recuerda al conductor, sin multarlo, que ha sobrepasado el límite. Los números y letras de la placa desaparecen en cuanto el vehículo franquea el arco del panel.