Mario Picazo explica por qué las borrascas son más intensas: "El agua en el Atlántico está entre 2 y 3 grados más caliente de lo habitual"

En lo que llevamos de la temporada 2025/2026, ha habido un total de 13 borrascas y danas con gran impacto, según las informaciones de Aemet. La última de ellas, la borrasca Leonardo, está causando grandes inundaciones en Andalucía y, le tomará el relevo la borrasca Marta, que llegará a España este sábado, 7 de febrero, y volverá a azotar con mucha fuerza en el sur y el este peninsular.

Marta traerá de nuevo fuertes precipitaciones y rachas de viento, aunque se irá disipando a partir del domingo. Ante la intensidad de estas últimas borrascas, el experto en meteorología, Mario Picazo, ha explicado que una de las razones por las que las borrascas se intensifican de esta manera se debe a la temperatura de la superficie del mar, que impacta de lleno en la formación de las borrascas y determinan cómo de intensas pueden ser.

A través de su perfil oficial de X, antiguo Twitter, el meteorólogo más famoso de España, ha hablado de los valores actuales y cómo la temperatura del mar está afectando a las condiciones meteorológicas adversas que están aconteciendo durante estos días.

Temperaturas del mar fuera de lo normal

“Estas son las anomalías de temperatura de la superficie del mar a día de hoy. El agua en amplias zonas del Atlántico está entre 2 y 3 grados más caliente de lo habitual. Aunque suena a poco, esa anomalía positiva se traduce en más energía para intensificar borrascas y aportar vapor de agua a los ríos atmosféricos que cruzan el Atlántico”, ha explicado Mario Picazo en su red social.

El experto ha detallado que esta temperatura anómala de la superficie del mar “alimentan las borrascas como Leonardo, con grandes cantidades de vapor de agua para generar precipitaciones copiosas”. Además, ha recordado que “el tren de borrascas que lleva semanas llegando al oeste de la península ha conseguido con sus continuas precipitaciones enfriar el agua frente a las costas occidentales de la península Ibérica que hace unos días también mostraban anomalías positivas de temperatura”.