Lucas González rechaza la oportunidad de escribir sus memorias en Andy y Lucas tras finalizar su carrera musical: "Era una editorial importante"

Lucas González, la mitad del histórico dúo Andy y Lucas, ha sorprendido con una nueva decisión que deja claro que quiere poner punto final —al menos por ahora— a todo lo relacionado con la etapa musical que compartió con su compañero, Andy Morales. Según ha revelado Marta Riesco en No somos nadie el artista ha rechazado una oferta de una editorial importante para escribir sus memorias, un proyecto que, de haberse materializado, habría desvelado detalles inéditos sobre los más de veinte años de trayectoria del grupo.

"Era una editorial importante", ha reconocido Riesco, dejando entrever que la propuesta era tan atractiva como tentadora. Sin embargo, el gaditano ha preferido dar un paso atrás y no seguir alimentando la atención mediática que rodea al final de Andy y Lucas, una separación marcada por la polémica y las declaraciones cruzadas entre ambos artistas.

Una despedida envuelta en tensión

El pasado 10 de octubre, el dúo ofreció su último concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid, cerrando dos décadas de éxitos con un lleno absoluto y una mezcla de nostalgia y emoción. La tensión entre ellos era evidente. Apenas unos meses antes, Lucas concedió una entrevista en la que cuestionó la actitud de Andy, asegurando que su compañero no tenía disciplina" y que él había cargado con la mayor parte del trabajo desde que dejaron Sony Music.

Sus palabras encendieron las redes y abrieron un debate entre los seguidores del grupo. Muchos interpretaron sus declaraciones como una forma de liberar frustraciones acumuladas durante años, mientras otros las vieron como una falta de respeto hacia su compañero.

Por su parte, Andy Morales no tardó ni 24 horas tras ese último concierto en anunciar su carrera en solitario para 2026, dejando claro que su futuro seguirá vinculado a la música y que no piensa mirar atrás.

Un proyecto editorial que levantaba expectación

Maerta Riesco desveló que: "Una editorial muy importante quería que contara todos los entresijos de lo que pasó con este dúo". El libro de memorías centrado en el mediático de grupo desvelaría desde sus orígenes hasta su final, cuando la relación entre ambos se ha convertido en un mero trámite. Una historia que comenzaría a principio de los 2000, cuando temas como Son de amores o Tanto la quería copaban las listas de ventas y marcaban a toda una generación.

Sin embargo, el cantante habría decidido rechazar la propuesta para evitar seguir removiendo heridas, "Me consta que era una buenísima oferta, pero ha dicho que no, ha declinado contar todo esto en un libro", afirmaba la periodista. Marta Riesco ha dejado claro que aunque por el momento, Lucas haya denegado su implicación en este proyecto profesional esto no es una decisión en firme. "Me ha dicho que no va a volver a pronunciarse sobre el tema hasta que él no se opere, que se va a someter a una cirugía en noviembre", explicó Riesco.

Lucas quiere pasar página

En los últimos días, Lucas González se ha mostrado discreto y alejado de la exposición mediática. Fuentes cercanas aseguran que el artista planea centrarse en su familia y en nuevos proyectos personales, como la escuela de música Son de amores que está ubicada en Toledo.

Quizás después de la operación de nariz que tiene pendiente el cantante vuelva a hablar acerca de toda la polémica surgida en los últimos meses y confirme si finalmente se dedicará a contar lo que ha sucedido en el grupo formado por Andy y Lucas durante sus 22 años de carrera.