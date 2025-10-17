Antoñito Molina disfruta de su reciente paternidad: "Los mejores días de nuestras vidas…"

Antoñito Molina está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. El cantante gaditano, que se ha convertido en padre recientemente, ha compartido en su cuenta de Instagram un emotivo carrusel de fotografías en las que aparece disfrutando de los primeros días junto a su hija Vega, nacida el pasado 28 de septiembre. En las imágenes se le puede ver rodeado de su pareja, familiares, amigos y, sobre todo, de mucha felicidad.

"Los últimos días de los mejores días de nuestras vidas…”, escribe el artista junto a la publicación, que en pocas horas ha acumulado miles de “me gusta” y comentarios de cariño por parte de seguidores y compañeros de profesión. En las instantáneas, Antoñito posa sonriente con su pareja y madre de la pequeña, y también aparecen los orgullosos abuelos conociendo a la recién nacida.

Pañales, bromas y mucho cariño en redes

Una de las fotos que más ha llamado la atención de sus seguidores es aquella en la que el cantante aparece cargado con una enorme cantidad de pañales, una escena que ha provocado numerosas bromas y mensajes de complicidad. Entre los comentarios destaca el de la cantante India Martínez, que no dudó en sumarse al tono distendido del momento: "¿Necesita más pañales? Cuando vaya te llevo…", le escribió divertida.

Las redes se han llenado de mensajes de felicitación y cariño hacia el artista, que ha mostrado siempre una gran cercanía con su público. Muchos seguidores han destacado la naturalidad de las imágenes, alejadas de cualquier pose o artificio, reflejando un momento real de su vida cotidiana.

Entre la música y el Carnaval

Además de las imágenes familiares, el carrusel incluye una fotografía junto a su grupo de amigos de siempre, en lo que parece ser un ensayo de la chirigota con la que Antoñito volverá a participar en el Gran Teatro Falla durante el próximo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026. El cantante, que fue pregonero del Carnaval de Cádiz en la edición de 2025, ha demostrado en más de una ocasión su profundo amor por esta fiesta, a la que regresa con ilusión y sentido del humor.

Entre concierto y concierto, el intérprete de Y te voy a querer ha podido disfrutar de unos días tranquilos en familia, aprovechando cada momento junto a su pequeña Vega. En sus redes, se ha mostrado agradecido por el cariño recibido y por poder compaginar su faceta artística con esta nueva etapa personal.

Una nueva etapa vital

Con su característico optimismo y su conexión con la tierra gaditana, Antoñito Molina afronta este capítulo con entusiasmo. "Y yo que creía que era feliz… que sí!! Que lo sería!! Pero ahora… La vida se me paró", escribió recientemente en otra publicación, dejando claro que la llegada de su hija ha supuesto un antes y un después en su vida.

El artista continúa así consolidando su carrera musical mientras celebra una de las experiencias más especiales que se pueden vivir. Entre pañales, melodías y sonrisas, Antoñito Molina demuestra que la felicidad, a veces, se encuentra justo donde uno más la siente: en casa.