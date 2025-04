José Antonio Maldonado: "No vemos el riesgo de que se vaya a producir una Semana Santa como la del año pasado"

D. C.

Incertidumbre respecto al tiempo que hará durante la Semana Santa es lo que avanza el meteorólogo José Antonio Maldonado a siete días exactos del Viernes de Dolores. "Es sumamente incierto ahora mismo lo que pueda ocurrir" explica el experto de Meteored, que añade que "no vemos el riesgo de que se vaya a producir una Semana Santa como la del año pasado". No obstante recalca nuevamente la imprecisión de un pronóstico a tan largo tiempo. De hecho, Maldonado indica que los pronósticos que dan en tiempo.com no cubren por ahora toda la Semana Santa, sólo hasta el Miércoles Santo, y en esos primeros días, sin hablar de pronósticos sino de tendencias, se ve que el domingo y el martes pudiera llover algo.

Samuel Biener, meteorólogo también del mismo servicio, también se expresó el jueves en los mismo términos que su compañero, insistiendo nuevamente en que aunque un escenario probable plantea inestabilidad en estos días, "hay muchísima incertidumbre" en estos momentos. "Nos esperan los próximos días un tiempo típico de plena primavera, con una montaña rusa térmica y también días en que tendremos chubascos, chaparrones y alguna tormenta y otros en los que brillará el sol y calentará en las horas centrales del día".

La inestabilidad que plantea Biener y también Maldonado como escenario más probable para los primeros días de la Semana Santa vendrían por otra borrasca que se ve en los mapas meteorológicos detrás de la actual, Nuria, pero que aún se encuentra lejos en el Atlántico. "No es una borrasca profunda pero cabe la posibilidad de que coincida con el inicio de la Semana Santa y que entrase por el suroeste de la Península".

Cambio en el tiempo en Cádiz este domingo

Lo que sí plantea más certidumbre es cómo va a ser el tiempo en Cádiz de cara a la próxima semana y, más cerca, este fin de semana tras el paso de la borrasca Nuria.

Según el pronóstico de Samuel Biener, la situación tenderá a estabilizarse ya de cara a la tarde del viernes, siendo el sábado un día bastante más tranquilo. Será sólo una pequeña tregua puesto que Biener avanza que "el domingo un nuevo frente podría dejar chubascos más irregulares en la provincia de Cádiz. Si se cumplen las previsiones de nuestro modelo de referencia, hasta la madrugada del lunes en la zona de la desembocadura del Guadalquivir y en las sierras más orientales de la provincia podrían acumularse más de 50 litros por metro cuadrado. En el resto parece que en general oscilará entre los 20 y los 30 litros".

De cara a la próxima semana, Biener explica que, aunque hay más incertidumbre en los pronósticos, "parece que vamos a tener unos días estables con temperaturas que irán subiendo: en la Bahía de Cádiz, por ejemplo, se esperan máximas del orden de los 22-24 grados". La situación volverá a dar un giro de 180 grados a partir del miércoles, jornada en la que regresaría la inestabilidad "con la aproximación de una vaguada o borrasca, algo que habrá que confirmar, que podría dejar nuevas precipitaciones en varias zonas de la Península y que también podrían afectar a la provincia de Cádiz".