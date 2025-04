La indignación de un profesor sobre la nueva moda entre los estudiantes: "O mis alumnos dejan de ver TikTok o un día me da algo"

Ser profesor en la actualidad no es tarea sencilla, las nuevas tecnologías han provocado un gran cambio tanto a la hora de impartir las clases como en los propios alumnos, que están acostumbrados al uso diario de las redes sociales y esto se pone de manifiesto en el aula. El sistema educativo puede haberse quedado obsoleto en algunos aspectos, pero hay respuestas de los alumnos que reflejan el avance de la sociedad y el uso de las redes sociales.

Álvaro Patón, profesor y creador de contenidos en TikTok se ha quejado públicamente en su cuenta de esta red social de uno de los problemas al que se ha tenido que enfrentar recientemente. El joven pretendía corregir unos 90 exámenes de inglés durante Semana Santa y se ha encontrado con una respuesta insólita a una de las preguntas que efectuaba en la prueba, tanto es así que iniciaba su vídeo diciendo: "O mis alumnos dejan de ver Tiktok o un día me da algo", resulta un poco irónico que el propio profesor haga uso de esta red social para elevar su queja.

Patón les pide en una de las preguntas del examen, lo siguiente: "Explícame por qué es un texto argumentativo y si le pondrías otro tipo de final", decía el enunciado. El profesor afirma que no considera que la pregunta fuese difícil de responder: "No estoy preguntando nada del otro mundo ni les estoy pidiendo que me escriban la Biblia. Quiero algo directo, sencillo y claro", continuaba explicando en el vídeo.

Lo sorprendente ha sido la respuesta de una alumna que ha decidido poner un asterisco y realizar el dibujo de un audio de WhatsApp, junto al siguiente mensaje: "Te explico en clase, no puedo más". Patón no daba crédito a lo que veían sus ojos y es que se ha sorprendido tanto que ha terminado enfadándose.

"No tengo palabras para describir esto, lo digo completamente en serio ¿Cómo que me lo explicas en clase? Me río por no llorar, la nueva modita ya ha llegado a los exámenes. Pues nada, te pongo un cero y nos vemos en septiembre, no tengo ningún problema. Simplemente, quería compartirlo, no lo hagáis más en los exámenes", concluía Álvaro Patón en el vídeo de TikTok.

La publicación se ha llenado de comentarios queriendo saber más acerca tanto de Álvaro Patón como de los alumnos a los que les da clase. Una de las respuestas al vídeo se ha ganado la atención del creador de contenido y no ha dudado en responderle. Una usuaria la escribía: "Ponla de nota otro audio… Y dila que ya lo oirá en las notas: suspenso", a lo que Patón le respondía: "Dios qué buena jajaja".

A lo largo del curso el joven creador de contenidos ha ido subiendo vídeos de algunos de los momentos que ha vivido en clase con los alumnos y esto le ha llevado a ganarse el favor de la audiencia y cuenta con más de 1 millón de seguidores en TikTok.