El índice de radiación ultravioleta será muy alto esta semana en Cádiz

El índice ultravioleta será muy alto esta semana en Cádiz. Concretamente, alcanzará el nivel 8 en torno a las 14.00 y 15.00 horas, que son lógicamente las horas más delicadas del día para exponerse al sol.

Según la AEMET, el llamado Índice Ultravioleta (UVI) mide la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en cada longitud de onda ponderada con su acción dañina sobre el hombre. El índice tiene un valor mínimo teórico de 0 y no tiene un valor máximo, pero permite emitir predicciones de UVI comparables en todo el mundo. En el medidor estándar establecido a nivel internacional, los colores utilizados son el verde para UVI bajo (entre 0 y 2), el amarillo para UVI moderado (entre 3 y 5), el naranja con un riesgo alto (entre 6 y 7), el rojo para UVI muy alto (entre 8 y 10) y el morado para UVI extremo (superior a 11). Y Cádiz rondará el color ojo, para UVI muy alto, al alcanzar el nivel 8 en las horas centrlales del día, por lo que es necesario evitar la exposición al sol y, de lo contrario, utilizar protección alta para evitar quemaduras y otros daños sobre la piel.

Gráfico informativo

La protección según la piel

Dependiendo del valor del UVI, el ciudadano, en función también de su tipo de piel, edad, etc., debe tomar las medidas adecuadas para su protección de la radiación ultravioleta. El único color que no requiere protección es el verde, para valores 1 y 2, mientras que para el color amarillo y naranja -valores del 3 al 7- se recomienda mantenerse a la sombra y protegerse. A partir del color rojo, en el que estará Cádiz en las horas centrales durante toda la semana, se recomienda no salir de casa a estas horas y, de lo contrario, protegerse con la máxima protección.

Recomendaciones en función del índice de radiación ultravioleta

El origen del índice ultravioleta

El índice ultravioleta fue introducido por científicos de Environment Canada en 1992, al que le siguieron varios países que introdujeron sus propios índices. En la actualidad, existe un índice ultravioleta estándar de la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Internacional para la Protección frente a Radiaciones No Ionizantes. Un sistema que no sólo estandariza los métodos de cálculo del índice, sino también un código de colores y gráficos para ofrecer la información al público.