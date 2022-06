¿Aprobarías el examen de ortografía que suspendieron algunos opositores a la Policía Nacional en Cádiz?

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de repetir un examen de ortografía a más de 200 aspirantes a Policía Nacional en Cádiz, Sevilla y Almería. Los examinados fueron suspendidos por usar unas grafías que el tribunal entonces consideró incorrectas y ahora el TSJM entiende que no cometieron ningún fallo.

¿Fueron tan graves estos fallos? Cuando se trata de ortografía, de cuál es la forma correcta de escribir un vocablo, muchas personas dudan sobre si en el día a día escriben como manda la Real Academia Española. La polémica que rodea a estos exámenes se centran en su dificultad y en el uso de términos sin que rara vez tienen presencia diaria.

Cientos de personas fueron declaradas no aptas por escribir de una manera ciertos términos que después la propia RAE ha entendido como correctas.

Los términos que causaron el suspenso de algunos aspirantes la Policía Nacional en Cádiz fueron "LGTBI", "preminente", "reditar" y "ciberataque". ¿Son correctas estas formas de escribir?

¿Es LGTBI o lgtbi? En este caso, al ser siglas, se escriben en mayúsculas y la RAE confirma que su uso es correcto.

#RAEconsultas «LGTBI» es una sigla correctamente formada a partir de las iniciales de «lesbianas», «gais», «transgénero» o «transexuales», «bisexuales» e «intersexuales». Que no figure en el «DLE», que registra un limitado número de siglas, no quiere decir que no sea correcta.