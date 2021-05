La esperada (y flojita) ‘faltada’ a Cádiz en La Resistencia de Movistar+

Cádiz is different, desde luego. Lo que a otros enfada, a nosotros nos parece poco. Este lunes, tras días de espera y mucho pedirlo por redes, llegó la esperada faltada a la provincia en el programa La resistencia de Movistar +... y al final nos quedamos con ganas de más. Quizás le pesó al cómico Jorge Ponce su declarada afición por esta tierra, pero su ataque a Cádiz dentro del challenge ‘Una mierda para todos’ -en el que se ha propuesto faltar a todas y cada una de las provincias españolas- fue mucho más suave de lo que nos podíamos haber imaginado.

“Hay que valorar de los gaditanos la capacidad que tienen para reírse de sí mismos... y más les vale, porque vaya drama Cádiz”. Así empezó Ponce su ataque a la provincia, tras reconocer que era de sus favoritas de Andalucía junto a Granada. Para continuar con una definición muy peculiar -y por qué no decirlo, certera- de lo que es esta tierra: “Cádiz es el típico día que te levantas ya mal, se te rompe la cafetera, has dormido poco, se te va el tren… y cuando crees que ya no puede pasar nada peor te caga un muflón en la cara, que te tienes que reír de los nervios… pues eso es Cádiz”. Lo que viene siendo un ‘al mal tiempo, buena cara’ de toda la vida, resiliencia para los más modernos.

Entre las desgracias de esta provincia también está, según el cómico malagueño, que Cádiz es “uno de los pocos sitios de España donde el narcotráfico no ha dejado dinero… hay muchos narcos pero el dinero no se nota”. Para terminar también nos achacó a Manu Carrasco, pero por error: el cantante es onubense. Con la cantidad de comentarios recibidos por ello, seguro que ya no se le olvida…

La sección de Jorge Ponce en el programa presentado por David Broncano ha logrado enfadar a gente de La Rioja, Huelva o Canarias, pero con Cádiz ha pasado justo lo contrario. Tras mucho esperar, a los seguidores del espacio de Movistar+ les ha parecido poco y ya piden al malagueño una segunda tanda de ofensas que esté a la altura de su genio. Y con lo cargantes que podemos llegar a ser, puede que se lo piense... todo sea por la comedia.