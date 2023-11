El 'ecopostureo' de las botellas de agua: La OCU denuncia engaño a los consumidores

El greenwashing, el 'ecopostureo' o 'ecoblanqueo' es una técnica engañosa que consiste en orientar la imagen de marketing de una organización o una empresa hacia un posicionamiento ecológico aunque en realidad sus acciones vayan contra el medioambiente. Y es lo que ha denunciado la OCU, junto a otras asociaciones de otros países, que realizan embasadores de agua embotellada.

Según la organización, afirmaciones como “100% reciclada” o “100% reciclable” son un ejemplo claro. Porque, explican, las botellas de agua (y de otras bebidas) están entre los principales responsables de la contaminación por plásticos en playas europeas. El 97% de esta agua se envasa en botellas de plásico y cada consumidor europeo bebe unos 118 litros de agua embotellada al año.

"En OCU siempre hemos tenido una clara postura a favor del agua del grifo, más económica y ecológica, lo mejor para beber siempre que sea posible. El agua embotellada es una opción cuando no es posible beber agua corriente, pero lo cierto es que su sostenibilidad deja mucho que desear. No obstante, la solución no es tratar de dar la impresión de que se trata de productos más sostenibles o "eco" de lo que realmente son recurriendo a alegaciones que no son ciertas, como las que ahora denunciamos los consumidores europeos", explican desde la asociación, avaladas por un informe.

Porque para tener datos fiables se ha realizado un completo estudio, de manera conjunta entre las organizaciones de consumidores europeas y las organizaciones ClientEarth y ECOS (Environmental Coalition on Standards). Tras conocer los resultados, se han presentado denuncias a las empresas envasadoras ante la Comisión Europea y la red de autoridades de protección de los consumidores (CPC), pidendo que inicien una investigación sobre esto.

Desde OCU, además, piden también al Ministerio de Consumo que se garantice que no se engañe a los consumidores con este tipo de reclamos sino que se les proporcione información veraz, clara y fiable que les permita elegir. "Llevamos años combatiendo el greenwashing de fabricantes y comerciantes: el agua, como vemos, no es una excepción", con un falso "lavado de cara" de las botellas.

Técnicas de greenwashing

Algunos ejemplos de que las botellas de agua recurren a técnicas de greenwashing son según la OCU: