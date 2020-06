Así se presenta el domingo de playa en Cádiz: tiempo y marea

Las playas de Cádiz recibirán este domingo a miles de bañistas. El buen tiempo y la nueva normalidad, en el que empieza a resurgir el turismo en la provincia, prevé de nuevo una jornada de baños y sol en el paraíso de costa gaditana.

Por suerte, este fin de semana las mareas no tienen demasiado coeficiente. A diferencia del anterior, en el que varias playas tuvieron que cerrar al superar el aforo, esta vez no superarán el 0.62. Además, la marea estará vacía a hora punta, sobre las tres de la tarde, y la pleamar siguiente no será hasta pasadas las nueve de la noche.

En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Metereología prevé un día soleado con hasta 27 grados de máxima en Cádiz. Las temperaturas suben más el lunes y el martes cuando se superarán los 30 grados.

En este sábado no se han registrado apenas incidencias respecto al aforo de las playas.