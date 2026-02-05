Cuidado con las imágenes falsas de IA sobre el río Guadalete desbordado en El Puerto de Santa María

La borrasca Leonardo se está cebando especialmente con la provincia de Cádiz y es que las lluvias persistentes están dejando imágenes devastadoras en diferentes puntos de la provincia. Las inundaciones y las carreteras cortadas está a la orden del día, pero hay que tener cuidado a la hora de mandar y recibir información porque ha comenzado a circular por redes sociales una imagen falsa creada por Inteligencia Artificial en la que se muestra un supuesto desbordamiento del río Guadalete a su paso por El Puerto de Santa María.

La fotografía, impactante y muy realista a simple vista, no se corresponde con la situación real del cauce, pero ha contribuido a generar confusión y alarma innecesaria entre la población. Las inundaciones están siendo rales en muchas partes de la provincia, pero hay que cerciorarse de que la información que se tiene es real y verídica. Por eso conviene informarse por los canales oficiales y los medios que constrastan previamente la información para que sea de calidad.

En casos como los que están aconteciendo, esto es principal porque hay que ser consciente y extremar la prudencia con la información que se comparte, sobre todo en situaciones de emergencia, ya que imágenes fuera de contexto o irreales pueden multiplicar el miedo en la población.

Una imagen creada con IA

La imagen del Guadalete muestra un caudal completamente desbordado, con agua cubriendo zonas urbanas que, en estos momentos, no se encuentran afectadas de esa manera. Se trata de una recreación creada con herramientas de IA que imitan con gran precisión escenarios reales, lo que dificulta distinguirlas de una fotografía auténtica.

Imagen creada por IA en la que aparece el río Guadalete desbordado en El Puerto de Santa María / M. G

Este tipo de contenidos se propagan con rapidez en redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde muchas veces se comparten sin verificar su origen. El problema no es solo la desinformación, sino el impacto directo que puede tener en vecinos que ya viven con preocupación la evolución del temporal.

Importancia de la información contrastada

Es importante recordar que cualquier información relevante sobre avisos meteorológicos, estado de ríos, desalojos o cortes de carreteras se comunica a través de canales oficiales como Emergencias 112 Andalucía, la Aemet o los ayuntamientos afectados.

Del mismo modo, medios de comunicación contrastados y con presencia en el territorio, como Diario de Cádiz, ofrecen información verificada, contextualizada y actualizada, evitando rumores y bulos que solo contribuyen a aumentar la incertidumbre.

La desinformación es peligrosa en situaciones de emergencia

Las imágenes generadas por inteligencia artificial han abierto un nuevo escenario informativo en el que no todo lo que parece real lo es. En situaciones de emergencia, compartir una imagen falsa puede tener consecuencias graves: desde desplazamientos innecesarios hasta decisiones tomadas por miedo o desinformación.

Por ello, antes de reenviar una fotografía o un vídeo, es fundamental comprobar la fuente, contrastar la información y, en caso de duda, no difundirla. En momentos como estos, la mejor herramienta es la información rigurosa y el sentido común.

La provincia de Cádiz sigue pendiente de la evolución del temporal. Mantenerse bien informado es clave, pero hacerlo por los canales adecuados es ahora más importante que nunca.