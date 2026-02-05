La Junta envía mensajes ES-Alert a los móviles en El Puerto, Jerez y Arcos

La Junta ha enviado mensajes ES-Alert a Arcos, Jerez y El Puerto, en el que se avisa de una importante crecida del río Guadalete por los desembalses de Bornos y Arcos. Se pide que no se acerquen a zonas inundables y que suban a un segundo piso si hay riesgo.

Mensaje enviado este mediodía / M.P.

"La situación es complicada y difícil". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha enviado este mensaje este jueves en Jerez, donde ha anunciado, además, que varios lugares de la provincia de Cádiz irán recibiendo un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles. El mensaje explicará qué hacer en las próximas horas.

Moreno también ha pedido la máxima precaución y que no se crucen arrroyos.