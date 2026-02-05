La Junta envía mensajes ES-Alert a los móviles en El Puerto, Jerez y Arcos
El presidente Juanma Moreno visita zonas inundadas en Jerez y anuncia que enviará ES-Alert a varios lugares de la provincia
La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo
La Junta ha enviado mensajes ES-Alert a Arcos, Jerez y El Puerto, en el que se avisa de una importante crecida del río Guadalete por los desembalses de Bornos y Arcos. Se pide que no se acerquen a zonas inundables y que suban a un segundo piso si hay riesgo.
"La situación es complicada y difícil". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha enviado este mensaje este jueves en Jerez, donde ha anunciado, además, que varios lugares de la provincia de Cádiz irán recibiendo un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles. El mensaje explicará qué hacer en las próximas horas.
Moreno también ha pedido la máxima precaución y que no se crucen arrroyos.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas