La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo

La Junta envía mensajes ES-Alert a los móviles en El Puerto, Jerez y Arcos

El presidente Juanma Moreno visita zonas inundadas en Jerez y anuncia que enviará ES-Alert a varios lugares de la provincia

Un imagen del río Guadalete desde la peña de Arcos.
R.C.

05 de febrero 2026 - 13:02

La Junta ha enviado mensajes ES-Alert a Arcos, Jerez y El Puerto, en el que se avisa de una importante crecida del río Guadalete por los desembalses de Bornos y Arcos. Se pide que no se acerquen a zonas inundables y que suban a un segundo piso si hay riesgo.

Mensaje enviado este mediodía
Mensaje enviado este mediodía / M.P.

"La situación es complicada y difícil". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha enviado este mensaje este jueves en Jerez, donde ha anunciado, además, que varios lugares de la provincia de Cádiz irán recibiendo un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles. El mensaje explicará qué hacer en las próximas horas.

Moreno también ha pedido la máxima precaución y que no se crucen arrroyos.

