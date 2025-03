Cuándo vuelve el sol a Cádiz: desde qué fecha deja de llover

El tiempo en Cádiz está dando mucho que hablar y es que desde el pasado 28 de febrero la lluvia se ha convertido en la principal protagonista de estas semanas. Casi a diario cae una buena tromba de agua y aunque esto tiene beneficios para los embalses y previene la posible sequía en los meses de verano, también está teniendo consecuencias más desagradables como las inundaciones en algunas partes de la provincia y el corte de algunas carreteras, debido a la crecida de los ríos.

Según ha publicado AEMET, se va a mantener la racha donde la lluvia siga presente a diario en la vida de los gaditanos, al menos durante las próximas dos semanas. Por lo que no sería hasta la segunda semana de abril cuando se despejasen las nubes y por fin parase de llover tanto en la capital gaditana como en el resto de la provincia.

A pesar de que este es el anuncio oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, si se busca en la web de la AEMET, se puede encontrar la tabla en la que se hace la predicción del tiempo que hará en los próximos 7 días. Los datos que aparecen en esta tabla contrasta con lo publicado previamente por este mismo organismo y es que según las últimas actualizaciones, las predicciones han cambiado de cara a la semana del 24 de marzo.

Tal y como aparece en la publicación en X- antiguamente Twitter- la próxima semana lucirá el sol con más frecuencia de lo que lo ha hecho en esta que está prácticamente acabada. Además, las temperaturas serán más abajas en comparación con las vividas en estos días pasados, por lo que el inicio de la primavera empezará con un poco de sol pero con frío.

¿Cuándo saldrá el sol en Cádiz?

Según los datos de la AEMET, el lunes 24 todavía hay posibilidades de que llueva y el cielo no estará despejado del todo porque se espera que haya sol y nubes. Lucirá el sol por primera vez en Cádiz sin riesgo de lluvias el próximo 25 de marzo, las posibilidades de que haya precipitaciones son mínimas y la cota de nueve aumenta hasta los 1.500 metros. Las temperaturas se mantienen con respecto al fin de semana con una máxima de 17º C y una mínima de 11º C. En cambio, el miércoles la mínima sufrirá un leve descenso de un grado y la máxima sí que experimentará un aumento de dos grados, colocándose en 19 °C; en esta jornada del miércoles los cielos estarán despejados de lluvias aunque cubiertos con algunas nubes.

Tiempo en Cádiz según Aemet / AEMET

El jueves es la última jornada que aparece de momento en la tabla y se espera que se mantenga el cielo con sol y nubes pero un poco más despejado que el miércoles. Las temperaturas ascenderán levemente, tanto la mínima que sube hasta los 12 °C y la máxima alcanzará un valor de 20º C.