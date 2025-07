Confirmado por Hacienda: las sanciones por no hacer la declaración de la Renta

La campaña de la Renta 2024 ya ha terminado, y Hacienda empieza ahora a revisar quién no ha cumplido con su obligación. No presentar la declaración dentro del plazo legal puede salir caro: desde sanciones fijas de 100 euros hasta multas que multiplican por dos la cantidad no declarada. La Agencia Tributaria ha detallado cómo actúa en cada caso y qué consecuencias tiene.

Las sanciones más comunes por no declarar

Hacienda diferencia entre declaraciones a devolver (cuando es el Estado quien debe pagar al ciudadano) y las que salen a ingresar. En ambos casos, no presentar la declaración puede tener consecuencias económicas.

Si la declaración sale a devolver o a cero y se presenta fuera de plazo sin requerimiento, la sanción es de 100 euros.

y se presenta fuera de plazo sin requerimiento, la sanción es de 100 euros. Si es la Administración quien detecta la omisión, la multa sube a 200 euros.

Aunque pueda parecer una infracción leve, Hacienda insiste en que la obligación formal de declarar no depende solo del resultado económico, sino también del cumplimiento del procedimiento tributario.

Sanción por pagar fuera de plazo

Cuando la declaración sale a ingresar y no se presenta en plazo, las sanciones son más severas. Si el contribuyente regulariza por iniciativa propia, se aplican recargos por presentación extemporánea:

Un recargo del 1 % fijo, más un 1 % adicional por cada mes completo de retraso, hasta un máximo del 15 % .

. Pasado un año, se añade también el interés de demora legal.

Si Hacienda detecta la omisión antes de que se regularice, ya no hay recargo, sino sanción directa, de entre el 50 % y el 150 % de lo que se debía ingresar.

Ocultar ingresos también tiene consecuencias

Presentar la Renta, pero sin declarar todos los ingresos o incluyendo datos falsos también conlleva sanciones. Estas se consideran infracciones graves y pueden alcanzar entre el 50 % y el 150 % de la cuota defraudada. Además, Hacienda puede abrir expediente sancionador si sospecha que ha habido intención de ocultación o fraude.

¿Cuánto tiempo tiene Hacienda para sancionar?

La Agencia Tributaria dispone de cuatro años desde la finalización del plazo voluntario para revisar las declaraciones no presentadas o con errores, e iniciar procedimientos sancionadores. Este periodo comienza a contar desde el fin del plazo legal de presentación. Para la Renta 2024, ese plazo se extiende hasta julio de 2029.

Si no se ha hecho la declaración de la Renta y se estaba obligado, lo mejor es regularizar la situación cuanto antes. Cuanto más tiempo pase, mayores serán los recargos o sanciones. Además, si Hacienda lo detecta antes de que regularices, se pierde el derecho a reducciones. El mensaje de Hacienda es claro: cumplir en plazo evita sanciones y permite corregir errores sin coste. Desde el 2 de julio, quien no haya presentado su Renta entra ya en terreno sancionador.

¿Se puede reducir la multa?

Existen incentivos legales para quienes colaboran y corrigen su situación:

30 % de reducción si se acepta la propuesta de sanción.

si se acepta la propuesta de sanción. Un 40 % adicional sí se abona en plazo sin recurrir.

sí se abona en plazo sin recurrir. Hasta un 65 % sí se firma un acta con acuerdo.

Estas reducciones pueden suponer un ahorro relevante si se actúa con rapidez y sin resistencia frente al procedimiento sancionador.