Calendario de días festivos este mes de abril en Cádiz

El calendario laboral deja para este mes de abril el mes más primaveral, algunos festivos en la provincia de Cádiz. Antes del 1 de mayo, festivo nacional por el Día del Trabajo, otras fechas se unen para poder pedir algunas vacaciones y tras la Semana Santa, comienzan ya las primeras ferias y algunas fiestas locales en los pueblos gaditanos.

Semana Santa y otros festivos de abril

Pero antes, los grandes festivos del mes de abril lo conforman el puente de la Semana Santa. El Jueves Santo (17 de abril) y el Vienres Santo (18 de abril) están tachados en el calendario laboral como festivos a nivel nacional. Son cuatro días seguidos que para los más afortunados significa la posibilidad de unos días libres encadenados o incluso juntarlo con días libres durante Lunes, Martes o Miércoles Santo.

Aún así, en la provincia hay también varias jornadas que son elegidas como fiestas locales por la administración municipal. Es el caso de Alcalá del Valle (de fiesta este 7 de abril) tras su Feria del Espárrago y Alcalá de los Gazules (25 de abril) por San Jorge.

7 de abril (lunes) en Alcalá del Valle

17 de abril (jueves): Jueves Santo

18 de abril (viernes): Viernes Santo

25 de abril (viernes) Alcalá de los Gazules

Aunque no sean festivos laborales, la provincia sí aglutina este mes de abril distintas celebraciones, con las primeras ferias y distintas fiestas locales, como las siguientes: