'Cádiz Vale Más' suma más comercios: dónde comprar con los bonos de descuento en cada municipio de la provincia

La campaña 'Cádiz Vale Más', con vales de descuentos en los comercios de la provincia, sigue sumando nuevos establecimientos. En esta primera semana son un total de 180 las tiendas que se han adherido entre 21 municipios, donde los clientes pueden canjear los bonos de 10 euros adquiridos a través de la página web de esta iniciativa de la Diputación en colaboración la Cámara de Comercio.

El proyecto comenzó el pasado día 14 de septiembre con 90 comercios y el número se ha duplicado en esta jornadas tras la expectación creada el primer día, cuando se agotaron los 92.350 vales puestos en circulación. Los clientes que lo adquirieron el día 14, la gran mayoría, tendrán hasta el día 24 para usarlos. El día 25, domingo, a las 12:00 de la mañana, está previsto que los que no se hayan canjeado vuelvan a estar disponibles en la web para ser asignados a otras personas. Hay 10 días para consumir los vales y la campaña durará hasta el 21 de octubre.

En total, y hasta este martes, se han canjeado casi 15.000 vales, que han generado ventas por vales de más de 335.000 euros. Algunos comercios en la ciudad de Cádiz ya han agotado los cupos, ya que en su tienda se han utilizado los 800 bonos máximos por establecimientos. Así, tendrán que indicar con color rojo que ya o pueden seguir cogiendo estos vales que permiten ahorrarse hasta la mitad del abono en la compra.

Cádiz es la ciudad con más negocios disponibles, seguidas de Jerez, San Fernando y El Puerto, aunque hay tiendas hasta ahora en 21 localidades distintas. Se van actualizando en la aplicación de Cádiz Vale Más y se pueden consultar por sector y municipios.

Los establecimientos por cada localidad

Estos son los comercios donde puedes canjear tus vales:

Cádiz

ABSOLUTERS CALLE ROSARIO 10 (rojo)

ACUAR.IO Calle San Francisco 6

ALOHA OHANA Avenida San Severiano 13

ANABELLEAVENIDA ANA DE VIYA, 10

ATLEETAV CAYETANO DEL TORO 20 (rojo)

ATLEET AVENIDA ( DEPORTES ROMERO ) Avenida Andalucía 84 (rojo)

ATLEET COLUMELA ( DEPORTES ROMERO ) Calle Columela Nº9 (rojo)

AZAHAR LENCERÍA Rosario, 39, Bajo Drch

BAZAR ROMERO Calle Hospital de Mujeres nº 2

BIOPOMPAS Plaza Jerez n.3

CADIZOO Calle García Carrera 2 duplicado

CADIZOO CALLE SAGASTA 36

CALVICHI'SCL ROSARIO, 12

CARRILLON C/ VALVERDE, 8

CASH CONVERTERS Avenida Marconi nº 2. Bajo

CBD A TU VERA Calle Cobos 19

CENTRAL DEL PCAVENIDA PORTUGAL 36

CHIC GLAM BOUTIQUE Calle José del Toro 9

CONFECCIONES EUTIMIO Calle Compañía N ° 15

CONFECCIONES EUTIMIO C/Sacramento,14

CONFECCIONES PEPE MODAS CALLE FERNANDEZ BALLESTEROS, 9

COPISTERÍA SAN RAFAEL Ancha, 12

DEPORTES BERNAL Calle Pelota Nº2

DEPORTES DELMO Plaza de mina 2

ECUE C/ José del Toro, 11

ENRIQUE INSTRUMENTOS MUSICALES C/José del Toro 26

ERASE UNA VEZ C/ García Carrera 49 (esquina Santo Tomas)

ESENCIAS SHOP C/ GARCIA CARRERA, 1

FARMACIA CENTRAL CÁDIZ Palillero 15

FARMACIA GUERRERO Avenida Ana de Viya, 17

FEEL CALM Calle sacramento 35

FERRETERÍA RODIFER C/ SAN JOSE N32

FOOT ON MARS CADIZ Avenida Andalucía 84 esquina Marianista Cubillo

GADESVISION-MULTIOPTICAS C/ CANOVAS DEL CASTILLO 50

HERAKLES REPRODUCCIONES ARQUEOLÓGICAS Calle Pelota 6

HERBOLARIO LA MANDRÁGORA Calle Feduchy nº16

IMPRESIONANTE PAPELERÍA-COPISTERÍA Calle Parlamento 10

INCAS ARTESANO Calle Novena, 1

IRENE DE LA ROSA MODA Y COMPLEMENTOS Calle García Carrera número 2

ISI MODAS C/NOVENA 2

JOYERIA DIFERENTE CADIZP laza Pintor Clemente de Torres s/n

JOYERIA GORBEAV SEGUNDA AGUADA Nº 12

JOYERIA GORBECL COMPAÑIA Nº 14

JOYERÍA RELOJERÍA GORBE Avda. Portugal, nº 8

JOYERÍA RELOJERÍA GORBE Calle CARDOSO Nº 33

JOYERÍA SANZ Sacramento N15

KILL SHOPCALLE SAN FRANCISCO N1

KINGDOM C/Rosario 23

LA CAPSULA C/ José del Toro, 20

LA LECTORAC/ Ancha 32

LATETA C/Pintor Zuloaga, 22

LENCERIA HELENA Plaza Ana Orantes, 1 local

LIBERTARIA Calle San Pedro, 20

LIBRERÍA LA RATONERA c/ Beato Diego, 20

LUNARE C/ Valverde nº 18

L´CABELLO BEAUTY STORE c/ SAGASTA Nº7

MAR VALENZUELA AV PORTUGAL Nº 37 Pta B

MECHANIC C/ Columela nº 4

MEGANETC/ BEATO DIEGO DE CADIZ, 1 (ESQ. C/ ROSARIO)

MOBILUZ Avda. Segunda Aguada, nº6

NENA MELENA C/ San Pedro n19

OLA SURF SKATE SHOP Avda Andalucía 85

OLA SURF SKATE SHOP Avda Cayetano del Toro 54

ÓPTICA VARELAVISIÓN Doctor Gómez Plana 1 local 3B

PANTONERC/ SACRAMENTO 13

PESTANA C/ Ancha, 15

PESTANA Avenida Andalucía, 74

PESTANA Avenida Ana de Viya,46

PINTURAS Y DECORACIÓN VELA C/ PUEBLO GITANO Nº 2

PLASTILINA Av Cayetano del Toro, 22

PRINK/IRIPARO CÁDIZ Calle Santa Elena 2

QUORUM LIBROSC/ Ancha, 27

ROLEÓN Avda. María Auxiliadora 9, local 1

SANDRO FERRONE AVENIDA ANA DE VIYA 34

SASHA ALPARGATAS Calle Sacramento, 24

SI O SI 11009 Pasaje Pablo Ruiz Picasso, 1 (Plaza Santo Tomás)

STANDARTE Avda. de las Cortes s/n

TIENDA MARI CARMEN Calle García Carrera, 3 locales 3-4

TIERRA MEDIA CÁDIZ c/ José del Toro 6

TOPATI PLAZA ASDRUBAL, 16

ZAPATERIA CRISTINA C/COMPAÑIA Nº 2

San Fernando

AC BOUTIQUE MULTIMARCA Calle Rosario 4

COCOA SURF SHOP AVD.ALMIRANTE LEON HERRERO 6

COMO UN SEÑOR C/ REAL Nº 117 LOCAL DERECHA

EL SIGLO TIENDA C/ ROSARIO 14

ELECTROKOSTE C/ REAL Nº143

ENCARNACIÓN MANOSALVAS JOYERÍA Rosario 18

JOYERÍA ANA MELERO Plaza Hornos Púnicos, local 1

JOYERÍA SERVÁN C/ ROSARIO N.º 13

LA TITA MARIA Calle Real 199

LIBRERIA PAPELERIA BOZANO Calle Rosario ,3

NICE GIRL Calle San Rafael 12

OPTICA J. ALCANTARA SF 2013,SL Avda. Rafael Alberti, 12

POOMPA C/ Luis Milena 5 local 3

SUMINISTROS AMERICANOS C/GENERAL GARCIA DE LA HERRAN 12

El Puerto

ALEJANDRO ELECTRODOMESTICOS Avenida Constitución, 1

DROGUERIA ROQUE. Avenida de Valencia nº2,Local-12

ELISA CORTES SLC/ PALACIOS 56

LA DESPENSA DE GAIA C/ LOS TOREROS 9

MERCERIA MENTRETENGO CALLE ANTILLAS Nº2 LOCAL 23

MUNDOARTE C/ Placilla 3, Tienda Mundoarte

NANALEJA Calle Alvar Núñez, 1, Local 8

PERFUMERÍA ROQUE C/PEDRO MUÑÓZ SECA, 5 LOCAL

SALES CITTA Avenida Pintor Fernández Sevilla 4

SHERRY MUEBLESPOLIGONO INDUSTRIAL EL PALMAR CALLE TORNO Nº 3

Chiclana

GRUPO ECOSOL CHICLANA Plaza Retortillo 3, local 2

NICE GIRL Calle la Vega 16

NOVOJOYA Calle La Plaza N1-Alameda del Rio,1

OPTICA LA VEGAC/ VEGA Nº 29

VILLA FRIKI Calle La Plaza n 1B

Puerto Real

EL BALNEARIO Amargura 44

MARIKY SHOP Avda. CATORCE DE ABRIL, NÚM.36

PAPELERIA LAS CANTERAS C/ARIES 3

Jerez

ALABRISA DETALLES Avenida de Rota, 25B

AMATI OPTICA CLINICA CALLE CORREDERA 36

CARRUSEL JUGUETES C/ ALGARVE 15

EGD GAMES C/Cristalería 18

EL DUENDE DEL PATCHWORK CALLE GRECIA 7, LOCAL 4

ELISA CORTES SL Isabelita Ruiz s/ n

ESTANTERIAS LOBOPLAZA PUERTA BAHIA 29 LOCAL 1

FEDEROPTICOS RUIZ DIEZ AV MEJICO 11 (PLAZA DEL CABALLO)

FLAMENCO FATIMA CANCA CALLE TORNERIA, Nª6 (PASAJE SANTO ANGEL)

FLORISTERIA LOS ROSALES CALLE DOÑA BLANCA,18

GRUPO ECOSOL Calle Évora 24

JOYERIA DIFERENTE JEREZ Avenida de la Cruz Roja s/n Centro Comercial Merca80 local 15

LA ALPARGATERIA DE MARIA C/ SANTA MARIA, 5

LA BOTICA DE TU CASA C/ CONSISTORIO Nº10

LA CASITA DE LUPITA Honda 8

LA TORNILLERIA DE JEREZ Calle Marruecos, 6, 11408 El Portal, Jerez

LENCERÍA-CORSETERÍA LA NUEVA PARIS Calle Algarve 10

LIBRERÍA BOMARZO Avenida de la Universidad, bloque 6, local 1

LIBRERIA LA LUNA NUEVAC/ EGUILAZ Nº 1

MACROMATICA AVDA. PUERTAS DEL SUR, EDIFICIO PUERTA BAHIA 1 LOCAL-MACROMATICA

MARIA JOSE FERNANDEZ MODAC/ MARIA ANTONIA DE JESUS TIRADO,12

MARIAJOSE MY CLOSET Calle Divina Pastora nº 46

MERCERÍA TOCATEJA Calle Honda 7

NATUR PIELC/ DOÑA BLANCA 18

REPARACIONES QUIROS Calle Asta número 1

SEBAZAR HOGAR CALLE DOÑA BLANCA, 9

TODOBIKE Arquitecto José Vargas local 5-6

XERACALLE LATORRE 4

YA VOY MAMÁ Plaza del Progreso,10

Alcalá de los Gazules

DEPORTES ALCALA C/ ALAMEDA DE LA CRUZ, 7

Algeciras

BOHEME BY SARA MUÑOZ CALLE CORONEL CEBALLOS 23

EURINSE Calle Austria s/n, Local Endesa

JOYERIA ALEJANDRO EMILIO SANTACANA, 1

JOYERIA VILLATORO C/REGINO MARTINEZ, 3

PAPELERÍA ALGECIRAS LIBRERÍA Carretera Al Cobre N 222

QUM ESTUDIOC/ JUAN MORRISON 35

Arcos

FEDERÓPTICOS CARRERAC/ Josefa Moreno Segura,14

TOLDOS CARRERA, S.L. AVDA. NARCISO MONTURIOLL, 27

Conil

D2COMPLEMENTOS LA VID , 4

ELECTRODOMESTICOS VICENTE AVDA. DE LA MUSICA ESQ. CALLE CANARIAS, LOCAL 2

HERBOLARIO MUNDO HOLISTICO Calle Chiclana, 62

MIMATÉC/ SOLERA, 1, LOCAL BAJO

El Bosque

LA ROSA DE PAPEL S.C. La Rosa 22

Jimena

HIPERPINTURAS JIMENA Reina de Los Ángeles 7

ÓPTICAS TRAVERSO C/ Virgen de los Ángeles - Barriada de los Ángeles

La Línea

CIENPIÉS C/ DEL SOL, 25

E-MINIS Calle Sol 43

LA ESCOCESA C/ Real, 12

LIBRERÍA ARESC/ Cervantes, 1

MODAS ESTEBAN DEL MAR Calle Teatro número 20

Rota

ACTUAL C/ Alcalde García Sánchez nº 8

DROGUERIA ALEGREISAAC PERAL, 15

FLORIDADECOR Calle Bahía de Cádiz nº 3

PINTURAS NKO S.L. C/ ALBAÑILES Nº 2

TIENDA NURIA Calle Alcalde García Sánchez nº 2

San José del Valle

MUEBLES PINEDA Avda de la Independencia 76

San Martín del Tesorillo

PAPELERIA, LIBRERIA Y JUGUETERIA - LA TIENDA DE Mª JESÚS C/ GRUPO ESCOLAR, 10

San Roque

PAPELERÍA LA TORRECILLA AVD Europa 59

Tarifa

ALDEA GLOBAL C/ Batalla del Salado, 7

BELLINI Batalla del saldo 40

JOYERIA VILLATORO TARIFA AVDA. ANDALUCIA, 28

KING VINTAGE C/Batalla del Salado 26D

MALAMUJER Batalla Del Salado, 20

Vejer

LA KOMBU ECOTIENDA C/ Martin Alonso de mesa 1

Villamartín

3PDECOR SAN FRANCISCO, 2 LOCAL

Zahara de la Sierra

ALMAZARA EL MANZANILLO / ACEITE DE OLIVA Finca Haza las Lajas s/n

CLICKPC TECHNOLOGY SOLUTIONS Calle Boquete San Juan 3b

Cómo descargar los vales y cómo adherirse a la campaña

Los usuarios que quieran adquirir los vales se tendrán que registrar en la web de Cádiz Vale Más, con nombre, DNI -hay que ser mayor de 18 años- y teléfono. Se conseguirán 5 vales de diez euros cada uno (50 en total) que tendrán que canjearse en los diez días siguientes.

Se pueden descargar 5 vales de 10 euros por persona. Cada bono se canjea en los establecimientos adheridos por compras iguales o superiores a 20 euros. Se pueden utilizar, por tanto, por tramos de 20 euros de consumo. Y son acumulables, es decir, se pueden agrupar los de familiares o amigos en una misma compra. El establecimiento valida los bonos descargados en los teléfonos móviles de los consumidores mediante la lectura de sus códigos QR y alfanumérico; la validez de la operación se verifica de inmediato en la plataforma de la campaña. El importe efectivo de la compra, una vez deducidos los vales, se abona mediante tarjeta.

Los vales se deben canjear en un plazo de diez días naturales desde su expedición. Los bonos que no se utilicen volverán a ser emitidos desde la plataforma. El usuario que no canjee sus vales, y por tanto caduquen, no podrá descargar nuevos bonos.

Para el público se abren varios teléfonos de resolución de incidencias, operativos de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Son los siguientes: 644760737 / 644645941 / 673404806.

Para los establecimientos que quieran participar también es necesario registrarse. Se ha establecido como requisito que la empresa tenga un máximo de 10 trabajadores. Para ello debe aportarse el documento emitido por la TGSS, de informe de plantilla media del año 2021. Los epígrafes del IAE admitidos -que se pueden consultar en la web