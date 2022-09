Cádiz Vale Más: Todas las tiendas de Cádiz donde puedes comprar con los bonos de descuentos de Diputación

Miles de gaditanos han adquirido ya los vales de la campaña 'Cádiz Vale más', que se inició este jueves con descuentos en los comercios de la provincia de Cádiz. De hecho, los 92.350 tickets de 10 euros que se han puesto en circulación se han agotado, aunque en 10 días volverán a ponerse en circulación los que no se hayan canjeado en esas jornadas.

Tras el éxito de la iniciativa el año pasado en los bares y restaurantes, la Diputación, en colaboración con las Cámaras de Comercio, la ampliado en esta segunda edición al comercio local. Tiendas de ropa, calzado, lencería, perfumería, herbolarios, ópticas, artículos de deporte, muebles, menaje, librerías, electrodomésticos, informática, bricolaje, música, joyerías, relojería, juguetes,... se pueden ir sumando a la campaña. Para ello, podrán en un lugar visible el cartel de adhesión e indicarán en verde, naranja y rojo si pueden seguir canjeando vales, ya que cada negocio puede admitir hasta 800.

Además, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes -principal competencia de la Diputación- también se podrán sumar las tiendas de alimentación.

En Cádiz, son ya cerca de cuarenta comercios los que se han apuntado a 'Cádiz Vale más' -dirigido a empresas con menos de diez trabajadores- y en total en la provincia llegan al centenar.

Tiendas de la ciudad de Cádiz

ABSOLUTERS C/ Rosario 10

ACUAR.IO Calle San Francisco 6

ANABELLE Avenida Ana de Viya, 10

ATLEET Av Cayetano del Toro, 20

ATLEET AVENIDA ( DEPORTES ROMERO ) Avenida Andalucia 84

ATLEET COLUMELA ( DEPORTES ROMERO ) Calle Columela Nº9

BIOPOMPAS Plaza Jerez nº3

CASH CONVERTERS Avenida Marconi nº 2. Bajo

CENTRAL DEL PCA Avenida Portugal 36

CONFECCIONES EUTIMIO Calle compañía N ° 15

CONFECCIONES EUTIMIO C/Sacramento,14

COPISTERÍA SAN RAFAEL Ancha, 12 Local

ECUE C/ José del Toro, 11

ENRIQUE INSTRUMENTOS MUSICALES C/José del Toro 26

ESENCIAS SHOP CL García Carrera, nº 1

FARMACIA CENTRAL CÁDIZ Palillero 15

GADESVISION-MULTIOPTICAS C/ Cánovas del Castillo 50

HERBOLARIO LA MANDRÁGORA Calle Feduchy nº16

IMPRESIONANTE Calle Parlamento 10

INCAS ARTESANO Calle Novena, 1

IRENE DE LA ROSA MODA Y COMPLEMENTOS Calle García Carrera número 2

ISI MODAS C/ Novena 2

JOYERIA DIFERENTE CADIZ Plaza Pintor Clemente de Torres s/n local

JOYERIA GORBE AV Segunda Aguada nº 12

JOYERÍA RELOJERÍA GORBE Avda. Portugal, nº 8

LA CAPSULA C/ José del Toro, 20

LIBRERÍA LA RATONERA c/ Beato Diego, 20

LUNARE Valverde nº 18

MECHANIC C/ Columela nº 4

MOBILUZ Avda. Segunda Aguada, nº6, local bajo

ÓPTICA VARELAVISIÓN Doctor Gómez Plana 1 local 3B

PANTONER C/ Sacramento 13

PINTURAS Y DECORACIÓN VELA C/ Pueblo Gitano nº21

PRINK/IRIPARO CÁDIZ Calle Santa Elena 2

QUORUM LIBROSC/ Ancha, 27

SANDRO FERRONE Avenida Ana de Vila nº 34

TIENDA MARI CARMEN Calle García Carrera, 3 locales 3-4

TOPATIPLAZA ASDRUBAL, 16

ZAPATERIA CRISTINA c/ Compañía nº 2

Aquí puedes consultar todos los establecimientos de la provincia de Cádiz, por municipio y por sectores.

Cómo descargar los vales y cómo adherirse a la campaña

Los usuarios que quieran adquirir los vales se tendrán que registrar en la web de Cádiz Vale Más, con nombre, DNI -hay que ser mayor de 18 años- y teléfono. Se conseguirán 5 vales de diez euros cada uno (50 en total) que tendrán que canjearse en los diez días siguientes.

Se pueden descargar 5 vales de 10 euros por persona. Cada bono se canjea en los establecimientos adheridos por compras iguales o superiores a 20 euros. Se pueden utilizar, por tanto, por tramos de 20 euros de consumo. Y son acumulables, es decir, se pueden agrupar los de familiares o amigos en una misma compra. El establecimiento valida los bonos descargados en los teléfonos móviles de los consumidores mediante la lectura de sus códigos QR y alfanumérico; la validez de la operación se verifica de inmediato en la plataforma de la campaña. El importe efectivo de la compra, una vez deducidos los vales, se abona mediante tarjeta.

Los vales se deben canjear en un plazo de diez días naturales desde su expedición. Los bonos que no se utilicen volverán a ser emitidos desde la plataforma. El usuario que no canjee sus vales, y por tanto caduquen, no podrá descargar nuevos bonos.

Para el público se abren varios teléfonos de resolución de incidencias, operativos de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Son los siguientes: 644760737 / 644645941 / 673404806.

Para los establecimientos que quieran participar también es necesario registrarse. Se ha establecido como requisito que la empresa tenga un máximo de 10 trabajadores. Para ello debe aportarse el documento emitido por la TGSS, de informe de plantilla media del año 2021. Los epígrafes del IAE admitidos -que se pueden consultar en la web