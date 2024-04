¿Quién tiene que declarar el bono cultural joven ante Hacienda? ¿Los padres o los hijos?

La obtención del bono cultural joven para jóvenes que cumplen 18 años tiene que declararse ante Hacienda. Eso sí, siempre y cuando el perceptor de esta ayuda para fomentar la cultura tenga que hacer la declaración de la Renta. Los nacidos en 2005 fueron los que accedieron a los 400 euros el pasado 2023 y son los que en esta campaña de la Renta tendrán que ver cómo tributa esta subvención.

Una de las grandes dudas que surgen también en estos casos es si, en caso de que el joven no declare, tienen que hacerlo los padres en su lugar. En cualquier caso, los progenitores no tienen que introducir los 400 euros del bono cultural en su Renta 2023, ya que una vez cumplido los 18 años se deja de considerar como miembro de la unidad familiar. Esto es independientemente de que se incluya al hijo en la declaración. Un derecho que tienen los padres siempre que el hijo tenga menos de 25 años y no gane más de 8.000 euros. La única excepción sobre declarar el bono cultural de los hijos surge en caso de discapacidad. En ese caso, sí tendrían que declarar esos 400 euros.

Hacienda considera esto como una ganancia patrimonial. Aún así, si la cuantía de las ayudas en ese año no supera los 1.000 euros, no es necesario declarar los 400 euros. Además, los jóvenes que no hayan trabajado aún no están obligados a hacer la declaración. Tampoco si han obtenido una renta inferior a 22.000 euros de un único pagador.